Huicholes retienen por diez horas a secretarios de Educación y de Infraestructura y Obra Pública

GUADALAJARA, Jal.- Huicholes en la zona norte retuvieron por diez horas a los secretarios de Educación y de Infraestructura y Obra Pública, Francisco Ayón y Netzahualcóyotl Ornelas, así como al director del CODE, a la directora del DIF y al menos funcionarios de ocho dependencias más.



Ellos acudieron para una mesa de negociación para resolver el problema sobre la posesión y propiedad de 10 mil hectáreas en disputa, pero no presentaron pruebas de que haya avances y les condicionaron su salida hasta llegara el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, de quien exigieron su presencia, pero el secretario de Gobierno hizo llegar la documentación que confirma el inicio de trámites de restitución de sus tierras, para que los dejaran salir.

Los acuerdos son que se deposite el dinero ante la Secretaría de Hacienda para que le suministre a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) el recurso que sirva para indemnizar a los ganaderos que mantienen ocupadas tierras incluso consideradas como sagradas.

Esto es en Mesa del Tirador, en uno de los puntos bloqueados por la comunidad de San Sebastián Teponahuastlán y son más de mil 275 comuneros wixáricas de Bolaños y Mexquitic.

Muy temprano todos partieron hacia ese punto. La cita se había pactado desde el 24 de mayo para resolver el problema sobre la posesión y propiedad de un total de 10 mil hectáreas en disputa.





LOS DOCUMENTOS EN DISCORDIA

Le correspondió al Subsecretario de Asuntos Agrarios, Mario Vladimir Áviles Marquéz, tomar la palabra y les informó que había acudido a la ciudad de México donde se reunió con la comisionada para el diálogo de los Pueblos Indígenas y acordaron que la Secretaría de Hacienda le entregaría a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) un monto que a través de un programa se resolviera el tema de forma pacífica. Tendrían diez días para negociar la indemnización con los ganaderos, para que estos salieran de esos predios

Sin embargo no se sabe el monto, no mostró documento alguno, convenio donde se comprometan a entregar el monto y además se le solicitó un documento firmado, pero no lo trajo, no obstante su cargo.

Eso generó molestia entre los comuneros





LOS RETENIDOS

Son tres Secretarios: Netzahualcóyotl Ornelas, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas y Francisco Ayón López, Secretario de Educación, y Daviel Trujillo Cuevas, Secretario Desarrollo e Integración Social.

En la lista se encuentra además el Subsecretario de Asuntos Agrarios, Mario Vladimir Áviles Marqués, y dos Alcaldes: Juan Carlos Rodríguez Mayorga, presidente municipal de Bolaños, y Misael de Haro, alcalde de Mezquitic.

También aparecen en la lista el director general del CODE, André Marx Miranda, y Lizana García Caballero, directora del DIF Jalisco; así como Mario Ramos Velasco, director general de Seder; Armando Pimentel Palomera, director general de Regiones y hospitales de la Secretaría de Salud; y Ernesto Marroquín Álvarez, director de apoyo a municipios CEA.

Y el delegado de la Secretaría de Gobernación, Andrés Palma Flores; así como Rubén Ortega Lozano, director del área de supervisión de Derechos Humanos; y Rogelio Azuara Echavarria, delegado de la CDI Jalisco.

Los mantienen en el puesto de vigilancia, cada quien en mesa de trabajo, y la condición es que acuda el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, para que “de la cara” y los atienda personalmente en sus problemas.





MANDAN DOCUMENTOS

Antes de que oscureciera llegó en helicóptero, más no el gobernador de Jalisco, sino la documentación que avala el inicio de trámites y esta fue presentada ante las mesas de diálogo, para atender exclusivamente el relacionado con la restitución de las tierras a la etnia y que esto sea en total paz, sobre todo porque ellos atribuyen hechos de violencia.

Trascendió que intentaron salir en los automóviles, pero todavía había cierta resistencia y luego todos abordaron el helicóptero.

Los respectivos choferes de los funcionarios se hicieron cargo de las unidades para seguir el viaje por tierra.