Juanito Pistola, el niño sicario al que le estallaron la cabeza en Tamaulipas

El conocido como El Comander Chikitin, Niño Sicario, Juanito Pistolas o el Vengador, ingresado en las filas del crimen a los 13 años, fue abatido en la balacera registrada en Nuevo Laredo a inicios de la presente semana.

Según información de las autoridades investigadoras entre los caídos en el enfrentamiento registrado en la fronteriza ciudad, varios vestidos con uniformes militares estaba el conocido Niño sicario, que contaba con 16 años.

Con el deceso el rap desarrollado en su honor ha aumentado considerablemente las reproducciones en YouTube, superando las 40 mil reproducciones, en la que se menciona parte de la corta vida de este joven.

“A mí me gusta la guerra andar sembrando el terror ando por todo el estado patrullando el sector” dice el tema en el que se exalta la precisión al disparar “Tengo pulso y viene desde el cerebro que cuando saco el fierro les apunto y te los prendo”.

“Zumbe y zumbe” dice el tema en el que se menciona la sangre fría de Juan Pistolas “Si andan de chapulines en corto les doy piso, si tengo compasión pero me pongo bien macizo, yo no perdono pariente pobrecito, antes de meterle plomo primero los descuartizo... Yo no los dejo vivir primero te los torturo me gusta verlos sufrir les tomo fotos para que vean que si yo cumplo con mi trabajo comander Chikitin” dice el narcorap.

El también llamado Mensajero de la Flaca fue reclutado cuando tenía apenas 13 años de edad y últimamente pertenecía a la llamada “Tropa el Infierno” – vinculado con el Cártel del Noreste (CDN— en la frontera de Tamaulipas.

Juanito Pistolas fue detenido en el 2015 por la Fuerza Tamaulipas posteriormente fue puesto en libertad por ser menor de edad. Su vida como sicario terminó con una brutal muerte cuando el pasado miércoles, en un enfrentamiento con policías estatales de Tamaulipas le estallaron la cabeza a disparos.