JusticiaParaGiovanni: policías de Jalisco matan a un joven y crece indignación

El pasado 4 de mayo, Giovanni, su hermano Christian y su tía salieron a cenar cuando se encontraron con policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos en el estado de Jalisco.

Los oficiales detuvieron a Giovanni por no usar cubrebocas en la vía pública.

Christian dijo que fueron cerca de 10 policías los que golpearon y sometieron a su hermano. Él logró zafarse y comenzó a grabar para evidenciar la agresión en contra de su hermano.

En el video, de dos minutos, Christian le dice a su hermano que se calme y un policía le contesta “cállate, pinche joto”, en todo ese momento se aprecia el abuso de autoridad.

#Chécalo | La @CEDHJ emitió medidas cautelares dirigidas al Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos luego de difundirse un video en el que se ve a policías municipales golpeando a un hombre para detenerlo por uno usar cubrebocas en la vía públicahttps://t.co/S1uCShG1lf pic.twitter.com/YnLCK8oLXV — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) June 3, 2020

“¿Por qué lo tratan así, autoridad? Usted que manda comandante, ¿por qué permite eso?”, pregunta la familiar mientras el joven es golpeado una y otra vez.

Al día siguiente sus familiares fueron a la Comisaría a buscarlo pero les dijeron que estaba en un hospital, donde lo encontraron sin vida.

Una vez que les entregaron el cuerpo en el Semefo, se dieron cuenta que estaba torturado e incluso tenía una bala en la pierna.

La familia aseguró que el Alcalde, a través de un tercero, les ofreció 200 mil pesos para que no difundieran el video, además de que también los amenazó con matarlos si lo hacían.

EL OCCIDENTAL solicitó una entrevista con el presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, pero no obtuvo respuesta.

Aunque ocurrió hace un mes, el tema resurge en el marco de las protestas contra policías de Estados Unidos por el caso de George Floyd.

El caso cobró fuerza este miércoles en Twitter cuando usuarios posicionaron en tendencia número uno el hashtag #JusticiaParaGiovanni, con mensajes solidarios, otros llenos de indignación.

MÉXICO 🇲🇽 ¿Por qué nadie está hablando de que un hombre en Jalisco fue asesinado por no usar cubrebocas?

Se debe exigir #JusticiaParaGiovanni Qué vergüenza si no nos organizamos y salimos a la calle después de lo que le pasó a Giovanni López.#GiovanniLopez pic.twitter.com/NRZyiJpNyD — RIOT BOY ⚡ (@Riotboymx) June 3, 2020 También cómo merece justicia george floyd también giovanni la merece,déjense de hipocresía los dos,los mataron de la peor forma,nadie merece morir de ese modo y menos por una autoridad que en vez de protegerte te mata. #JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/BC7fdaYYWK — 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥 𝐕𝐚́𝐬𝐪𝐮𝐞𝐳 (@Nicol35076488) June 4, 2020 Un albañil fue asesinado por policías.

Su delito: no usar cubrebocas.

No, no fue en EU.

Fue en Jalisco. #JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/a5K1hdUrXO — SinLínea.Mx (@SinlineaMx) June 4, 2020 EN MÉXICO TAMBIÉN HAY BRUTALIDAD POLICIACA. A GIOVANNI SE LO LLEVARON POR NO USAR CUBREBOCAS Y LO REGRESARON MUERTO, LUEGO EL GOBIERNO INTENTÓ SOBORNAR A LA FAMILIA PARA QUE NO DIFUNDIERAN LA NOTICIA!!! POR QUÉ LA GENTE NO HABLA DE ESTO??!!!

#JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/ALZYf3WYEq — pimi (@pimithebrave) June 4, 2020

Policías serán sancionados si son encontrados culpables: Gobernador



En Jalisco la Fuerza Pública municipal y estatal es para cuidar a los ciudadanos no se permitirán los excesos y si los policías de Ixtlahuacán de los Membrillos son culpables del homicidio que se les señala serán sancionados con todo el rigor de la ley, aseguró el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

A través de las redes sociales el mandatario señaló que “los hechos ocurridos hace un mes, en Ixtlahuacán de los Membrillos, se están investigando a fondo por la Fiscalía del Estado de Jalisco. Si los policías municipales son culpables de cometer un exceso en el uso de la fuerza, serán castigados con todo el peso de la ley”.

En Jalisco no se toleran los abusos de nadie. La fuerza pública es para cuidar a los ciudadanos, para mantener el orden y hacer valer el Estado de derecho. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 4, 2020

Deportes Floyd Mayweather pagará los gastos del sepelio de George Floyd

Fiscalía dice que joven se puso "agresivo"

El Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez descartó que la falta del uso de cubrebocas haya sido el motivo por el cual policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos detuvieron a Giovanni, el cual murió a consecuencia de los golpes que le propinaron los policías.

Solís Gómez señaló que no hay justificación para que los municipales hayan hecho uso excesivo de la fuerza, que le costó la vida a la víctima.

Foto: Captura de pantalla | video

“La detención no fue la falta del uso de cubrebocas. De los datos que se han obtenido, tentativamente se mencionan que pudiera haber sido que se encontraba agresivo a la persona, lo cual no justifica bajo ninguna circunstancia un oso de la fuerza excesiva, máxime como en este caso produjo la muerte".

Agregó que el Ministerio Público investiga a elementos de la Policía Municipal por haber golpeado y causado la muerte de Giovanni.

Sin mencionar la cantidad de policías bajo investigación, el titular de la dependencia, Gerardo Octavio Solís Gómez, señaló que además en este caso los elementos de la corporación son investigados en otras dos carpetas por abuso de autoridad, incluido el comisario de seguridad municipal.

Doble Vía Nintendo, PlayStation y Xbox rechazan racismo en Estados Unidos

En Ixtlahuacán de los Membrillos no se tolerará abuso policial: Alcalde

A dos días de que se cumpla un mes de la muerte del Giovanni, el presidente municipal de de ese municipio, Eduardo Cervantes Aguilar, emitió un comunicado en el que asegura que no tolerará brutalidad policial. Igualmente negó que haya ofrecido 200 mil pesos a familiares, para que guardaran silencio respecto de la tragedia.

En el documento emitido a los medios de comunicación se informa que Giovanni, fue detenido el 4 de mayo del año en curso por elementos de la Comisaría local.

"Posteriormente trasladado a los Servicios Médicos municipales, institución que a su vez le envió al hospital para que le realizaran estudios, trayecto donde lamentablemente falleció", se lee en el documento.

Foto: Cortesía | Facebook Doctor Eduardo Cervantes Aguilar

Cervantes Aguilar, aseguró en el texto, que una vez que se dio cuenta de lo ocurrido, instruyó al director de Seguridad Pública, José Manuel Becerra Santacruz, para que se diera parte sin dilación alguna al Ministerio Público. Fue así que el Representante Social inició la carpeta de investigación 3449/2020.

De la misma manera, el primer edil aclaró que no ofreció dinero a la familia de la víctima: "en ningún momento ofrecí 200 mil pesos o cantidad alguna a cambio del silencio de los familiares y tampoco los amenacé, por el contrario, desde un inicio hasta el día de hoy he instruido a mis dependencias municipales para que se brinde toda la información a la Fiscalía del Estado".





Mundo Snapchat deja de promover la cuenta de Trump por incitar a la "violencia racial" Mundo Exsecretario de Defensa Jim Mattis acusa a Trump de intentar "dividir" EU Mundo Cuestión racial, factor central en elecciones locales en EU