Liberación de dos operadores del cártel Santa Rosa evidencia deficiencias de Fiscalía: Alcántara Soria

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). La liberación de dos presuntos operadores financieros del Cartel Santa Rosa de Lima evidenció a nivel internacional las deficiencias que tienen los elementos de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato para conformar una carpeta de investigación, pues dijo que fueron ellos los que fallaron para no dejar en prisión a éstos que presumió como peligrosos delincuentes.

Así lo expresó Juan Miguel Alcántara Soria, exprocurador General de Justicia de Guanajuato y extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana refirió que en Guanajuato “la deficiencia de las carpetas de investigación son las causa principal de la impunidad” y dijo que quien deberá asumir la responsabilidad por la liberación de la cuñada de José Antonio Yépez, alias “El Marro”, y su cuñado, un policía federal en activo, es la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato.

“La Fiscalía de Guanajuato dijo públicamente que fue la que detuvo a los indiciados, encontrándoles armas de fuego y droga, pero sabiendo quienes eran, debió integrar correctamente su carpeta de investigación y en su caso acreditar con datos de prueba todo lo que declararon a los medios, que ellos eran parte de una organización criminal y con eso ir induciendo el delito de la delincuencia organizada, puesto que así lo hicieron saber a la sociedad; ahí el primer error: declarar esto y no acreditarlo en la investigación.

“Luego, conociendo su identidad, debieron avocarse a obtener datos de prueba sobre otros delitos, como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícitos, autores intelectuales de homicidio, etcétera, pero al no hacerlo y dejarlos a disposición del fuero federal por simple portación de armas, refleja dos aspectos evidentes: que la Fiscalía local no tiene ninguna investigación sólida en carpeta para poder haber relacionado a esta gente con los homicidios o ejecuciones que ocurren en el estado, lo que muestra su ineficacia; segundo, que se limitan a atribuir cuestiones sin tener datos de prueba, lo cual genera falsas expectativas en la sociedad”.

Juan Miguel Alcántara Soria dijo también que esto demuestra que en Guanajuato no funcionan las llamadas Unidades de Medidas Cautelares (Umecas), pues incluso si la Fiscalía del Estado no tenía elementos para relacionarlos con otros delitos, bien pudo atribuir a que eran gente de alta peligrosidad para los guanajuatenses y por ello solicitaba su prisión preventiva.

Sociedad Saturados, servicios forenses por crimen en Guanajuato

“Las medidas cautelares están precisamente para cuando haya una investigación sobre personas que puedan ser peligrosas para la sociedad y que haya evidencias en el riesgo que puedan tener para testigos, para inculpados o a la propia sociedad; si las Umecas hacen bien su trabajo, no necesitas que estés imputando un delito que sí tiene constitucionalmente la prisión preventiva, pero como no están funcionando bien las Umecas en Guanajuato, como no se ha hecho bien el trabajo de ir a ver quiénes son los líderes del Cartel de Santa Rosa de Lima, para que a aquel que pudieras aprehender, tengas los elementos para decir 'estas personas son peligrosas para la sociedad y aunque sea nada más por portación de armas, por lo que sea, pero dada la peligrosidad que estas personas tienen, te pido que los dejes en prisión preventiva' y eso es factible, un juez sí te puede conceder la prisión preventiva por la mera portación de armas, como fue el caso, pero si lo tienes soportado en un caso por la peligrosidad y aquí lo que hubieran hecho es el nexo entre los homicidios, las ejecuciones que se dan en Guanajauto y la operadora financiera o un policía federal que está siendo un informante del Cartel Santa Rosa de Lima, con eso era suficiente para evidenciar la peligrosidad de estas personas, pero ahí también fallaron”.

Repercusiones internacionales

Alcántara Soria, quien también es presidente de la Fundación Comunitaria del Bajío, dijo que tras estos fallos se están viendo las repercusiones en materia de seguridad, pues incluso la fundación que preside tuvo la cancelación de visitantes provenientes de Carolina del Norte a Irapuato, debido a la violencia que impera en el estado.

“Yo tuve la oportunidad de leer prensa de Europa, de Singapur, de Japón e incluso teníamos en la fundación que presido la confirmación de 40 policías del estado de Carolina del Norte este fin de semana que pasó y nos cancelaron el viernes, en cuanto vieron la nota que apareció de Irapuato a nivel internacional del ataque que sufrió la delegación de la Fiscalía General de la República en este municipio.

“Esto ya está impactando internacionalmente de manera muy negativa al estado de Guanajuato y este revés que sufren las autoridades en materia de seguridad y de persecución de los delitos está dañando gravemente la imagen, la viabilidad de negocios e incluso de visitantes por esta evidencia de deficiencias e insuficiencias en la Fiscalía de Guanajuato”.

Incluso, dijo que el llamado “Golpe de Timón” sólo quedó en un mero nombre para un operativo que consideró fallido “pues fue para generar la idea de que las cosas van bien, pero el golpe de timón se fue al pozo de golpe”.

RECUADRO

“Este revés que sufren las autoridades está dañando gravemente la imagen, la viabilidad de negocios e incluso de visitantes por esta evidencia de deficiencias e insuficiencias en la Fiscalía de Guanajuato”.

Juan Miguel Alcántara Soria Exprocurador de Justicia de Guanajauto y extitular del SESNSP