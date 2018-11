"No mataron a un perro" con cadáver de su hijo, periodista clama justicia en Veracruz

Con el féretro donde yace sin vida su hijo muerto, el periodista, Cecilio Baltazar Miranda, con un profundo dolor, exigió justicia por el asesinato de Eduardo Baltazar Ruiz a manos de elementos de la policía en Veracruz.

Diario de Xalapa difundió un video que dura seis minutos con veintisiete segundos, donde se muestra parado junto al cadáver de su hijo y rechazó que haya sido un delincuente por lo que pidió que se investiguen los hechos, porque a su parecer, se trata de un caso similar al de Orizaba donde elementos de la policía, acabaron con la vida de un inocente.

En ese sentido, dijo que quiere justicia, más no venganza y pidió al presidente Enrique Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador que investiguen este caso, donde pudo haber manipulación de la escena.

“Exijo al presidente Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador que estas investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias, porque no mataron un perro, mataron a un ser humano, ya en Veracruz parece que es el pan de cada día, que policías maten a gente inocente. Si piensan que son delincuentes que lo comprueben”, demandó.

Pidió respeto para su hijo a quien señalan como un delincuente y mencionó que debe haber videos de cámaras de seguridad de la zona que deben ser mostrados para que se sepa lo que en verdad pasó la tarde noche de este miércoles 7 de noviembre en las calles de Rosario Andrade, casi esquina Rafael Cuervo del fraccionamiento Villa Rica al norte de la ciudad de Veracruz.

Hizo referencia al actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Libares, que no ha sido capaz de acabar con la ola de violencia.

Tú Yunes Linares dijiste que ibas a acabar con toda la inseguridad y no has hecho nada, yo vote por ti; me equivoqué, y mira a donde llegamos, espero que tú nunca sufras ese dolor que estoy sufriendo

Declaran 6 policías tras asesinato

Esta mañana trascendió la supuesta detención de al menos seis elementos policiacos que estuvieron presentes y que habrían participado en el evento registrado ayer en la avenida Rafael Cuervo, donde falleció el hijo de Cecilio Baltazar

Como parte de las investigaciones de rigor, este jueves se dio a conocer la puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de los elementos policiacos que estuvieron presentes ayer en la avenida donde murió Eduardo B. R.; el padre de éste pide a las autoridades que se investigue y castigue a los involucrados, ya que en repetidas veces ha dicho que su hijo no era un delincuente.

Sobre la supuesta detención de lo uniformados, la Fiscalía General no ha confirmado y se espera que en las siguientes horas dé pormenores de la situación jurídica de los elementos.