Periodista sufre un intento de “levantón” en Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- A través de su perfil de Facebook el conductor de televisión y periodista Hugo Valles, denunció haber sufrido un intento de “levantón” en las calles de esta frontera.

De acuerdo a Valles, quien se desempeña como director del canal 28 en Ciudad Juárez, los hecho ocurrieron el día de ayer jueves, cuando salía de la tienda Walmart instalada sobre la avenida Ejercito Nacional.

Momento en donde observo que era perseguido por sujetos desconocidos a bordo de una camioneta tipo Windstar.

“Ayer jueves venía de una tienda Walmart en la Ejército Nacional y una camioneta detrás de mi tipo Windstar venía muy pegada siguiéndome”.

“Ya cuando llegué a la Valentín Fuentes me di vuelta a la derecha, pero no me fijé que estaba cerrada y ahí fue donde quisieron aprovechar y me bloquearon la marcha”, mencionó Valles.

Continuó diciendo que instantes después los tripulantes de la camioneta tripulaban -de aproximadamente 25 años de edad- le gritaron “¡párate, cabrón!” pero el hizo caso omiso y huyó de reversa hasta llegar de nuevo a la Ejército Nacional y emprender la fuga.

Afirmó que los desconocidos lo siguieron hasta la entrada del fraccionamiento donde reside, lugar donde los hombres se quedaron observando.

No obstante el comunicador refiere que un día antes de este suceso, el miércoles, al llegar a las oficinas de la televisora Canal 28, donde labora encontró la instalación eléctrica destruida y tuvo que cancelar la emisión de su noticiero vespertino Expectativa Noticias.