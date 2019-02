Podrían enviar restos de fallecidos en Tlahuelilpan al extranjero para identificarlos

El gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, informó que de ser necesario se utilizarán recursos internacionales para identificar los restos de las personas que fallecieron tras la explosión de una toma clandestina de hidrocarburos, en el municipio de Tlahuelilpan el pasado 18 de enero.

“Hay disposición del gobierno de la República, me ofreció el presidente López Obrador que, a través de la Fiscalía General, si fuera necesario, usar recursos del extranjero como de Estados Unidos, España o Insbruk para identificación de restos, lo haríamos”, comentó.

Al momento el gobernador de Hidalgo, detalló que se tienen registrados 130 muertos, 15 heridos, al tiempo que destacó ya se han entregado 16 cuerpos identificados a sus familiares.

Detalló que estas acciones podrían ser necesarias, ya que mencionó es necesario “hablar con la verdad por cruda que pueda ser. Esta identificación de restos carbonizados, puede tardar días, semanas o meses”.

Después de considerar que dicha explosión ha sido la mayor tragedia que ha sufrido el estado de Hidalgo en 150 años, Fayad Meneses enfatizó en que, pese a que es la Fiscalía General de la República es la encargada de llevar el caso, “nosotros no vamos a abandonar a la federación en el combate a este delito”.

“Es un delito federal, pero ocurre en Hidalgo. Yo no puedo estar al margen aunque sea la Federación quien deba atenderlo. No puedo estar al margen, aunque le competa a Pemex la vigilancia de sus ductos, por ser instalaciones estratégicas del gobierno mexicano le corresponda al Ejército vigilarlo, yo no puedo decir: ‘Ay, que lo vigile el Ejército y si le alcanza bien y si no, también’. No puedo”, afirmó.

En este sentido, declaró que se tienen abiertas 69 carpetas de investigación por igual número de desaparecidos, por lo que también pidió esperar a que sea el fiscal, Alejandro Gertz quien de los avances correspondientes, ya que mencionó éste se encuentra afinando las líneas de investigación.

"A mí me había compartido el doctor Gertz Manero que esta semana (ayer u hoy) daría los avances de la investigación, pero creo que no lo hizo porque faltaban algunas líneas por resolver. Y qué bueno que así fue porque entre más sólida esté la información, mejor se va a esclarecer este tema”, expresó.





