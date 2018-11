Sentencian a exmandos policíacos de Puebla por proteger a "chupaductos"

La Procuraduría General de la República (PGR) delegación Puebla, dio a conocer ayer que el ex director de la Policía Estatal y el ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), detenidos en julio del año 2015 acusados de proteger a chupaductos, recibieron una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión y 12 mil días de multa.



Sin embargo, los ex mandos policíacos Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, por el tiempo ya transcurrido encerrados de tres años y tres meses, solamente purgarán una condena de nueve meses.

Marco Antonio y Tomás fueron detenidos por personal del Ejercito Mexicano cuando estaban brindando seguridad a ladrones de hidrocarburo en la carretera de tercer orden Tepeaca-San Felipe Tenextepec, además de que supuestamente estaban en posesión de 3 mil 600 litros de hidrocarburo ordeñado a ductos de Petróleos Mexicanos.

Los inculpados y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien aportó pruebas contundentes que derivaron en el fallo condenatorio, consistente en cuatro años de prisión y 12 mil días multa, después de que aquí se iniciaron las audiencias del proceso penal.

Sin embargo, en cierto momento la autoridad judicial federal, por alguna razón decidió turnar el caso al estado de Tlaxcala, donde finalmente se culminó, pero los detenidos al seguir internados en territorio poblano y por tratarse de un delito de orden federal, se les dictó sentencia para continuar presos en Puebla.

Pese a todo, dentro de nueve meses ya estarán libres los mandos policíacos detenidos en tiempos del secretario de Seguridad Pública del Estado, Facundo Rosas Rosas, quien finalmente terminó por renunciar tras el escándalo de que la dependencia brindaba protección a huachicoleros.