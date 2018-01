Sujetos asaltan oficinas de CFE en Veracruz; robaron más de 300 mil pesos

PUEBLO VIEJO, Ver.- Delincuentes nocturnos asestaron un duro golpe a la oficina de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en este municipio, a dónde se introdujeron la madrugada del miércoles, forzando la puerta trasera del inmueble y violentaron la caja fuerte usando un pulidor para llevarse más de 300 mil pesos que había en la misma.

Me acuerdo al reporte policiaco los hechos se presentaron entre las 3:50 y las 4:30 de la madrugada del día miércoles y según versión del vigilante, quién no se percató de lo sucedido, se limitó a decir que el escuchó ruidos al interior de la oficina y dijo no reportó a las autoridades por no contar con saldo en su teléfono movil a pesar que el número de emergencia 911 es gratuito.

De estos hechos se percataron A las 6 de la mañana cuando el personal que arribó a la oficina se percató de lo sucedido y de inmediato dieron aviso a la Policía Municipal, acudiendo de inmediato elementos de esa corporación para tomar conocimiento de lo sucedido.

Uniformar un constataron que efectivamente el con los delincuentes forzaron la puerta trasera de la oficina de la CFE por donde se introdujeron al inmueble y se fueron directamente a la caja de seguridad misma que lograron abrir con el uso de un pulidor para llevarse todo lo de valor que en su interior contenía.

La misma autoridad refiere que los delincuentes lograron llevarse dos cheques, uno por 142 mil pesos y otro por 131 mil pesos además de dinero en efectivo.

La oficina de la CFE de Pueblo Viejo se encuentra ubicada en la calle 5 de Febrero, entre las calles Francisco I. Madero y Pablo Gutiérrez. en la zona centro del municipio