Trasladan a César Duarte a un hospital para recibir atención médica

El exgobernador de Chihuahua César Horacio Duarte fue trasladado al hospital Star Medica, con el fin de someterse a una revisión médica tras presentar un cuadro de presión alta.

Fue durante este domingo cuando el exmandatario arrojó una alta presión, por lo que tuvo que ser atendido por el personal médico del Centro de Readaptación Social número 1 en Aquiles Serdán.

El estado de salud de César Horacio D.J. fue reportado como estable, sin embargo, al continuar los malestares, pidió que se le realizara una revisión más exhaustiva.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, informó que el equipo jurídico de César D. inició el trámite burocrático para poder trasladar a su cliente, al hospital Star Medica, para ser revisado por su médico particular y poder recibir el tratamiento adecuado.

Por su parte, el abogado defensor del exgobernador priista señaló que su despacho no había sido notificado o informado sobre la situación, por lo que no pudo confirmar el traslado del Cereso al nosocomio particular.

Esta no sería la primera ocasión en que el exmandatario tenga que ser trasladado a un hospital para realizarle revisiones médicas, pues mantiene varios padecimientos, como un problema lumbar, una hernia y algunos problemas cardiacos.

Durante las últimas audiencias intermedias celebradas sobre el proceso penal que enfrenta el político chihuahuense, se ordenó que el imputado reciba las atenciones médicas requeridas para garantizar su salud, pues una de las denuncias por parte de César D. era la poca atención y cuidados médicos recibidos durante su reclusión.

