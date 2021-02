Tribunal Electoral de Aguascalientes exonera al Superdelegado Aldo Ruíz

El Tribunal Electoral de Aguascalientes exoneró al superdelegado Aldo Ruíz Sánchez tras la investigación en su contra por desvío de recursos en los programas sociales de la Secretaría de Bienestar.

La magistrada Laura Hortensia Llamas Hernández valoró el análisis de los medios de prueba del denunciante, Fernando Alférez Barbosa, y declaró falta de credibilidad y certeza en las pruebas presentadas.

“Se determina la inexistencia de las infracciones atribuidas al C. Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez en su carácter de Delegado Federal de Programas de Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes, consistentes en la violación al artículo 134 constitucional, por la utilización de recursos públicos y promoción personalizada.”

Respecto a las encuestas, que también fueron señaladas como promoción de campaña, el órgano jurisdiccional resolvió que no acreditan propaganda del Delegado, ya que en dichas publicaciones no destaca su nombre, imagen o logros, además de que se comprobó que no es aspirante a una precandidatura.

La resolución fue por unanimidad de votos de la Magistrada y Magistrados que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autorizó y dio fe.

Barbosa acusaba al Superdelegado de promocionar su imagen a través de medios digitales, entrevistas en medios de comunicación y conferencias de prensa. Además, de hacer uso de recursos públicos con el fin de hacer “capacitaciones de adoctrinamiento” a los servidores públicos.