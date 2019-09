"Ya párenle", clama Blanco a criminales

CUERNAVACA. “Ya basta, que ya le paren, aunque ellos estén buscando la plaza y entre ellos se estén crucificando, ya basta”, demandó a integrantes del crimen organizado el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, al tiempo de negar ingobernabilidad o que su administración esté siendo rebasada por los hechos violentos.

Comentó que sobre Morelos no se habla de las cosas buenas. A diferencia de otras administraciones, dijo, “yo sí doy la cara y voy a seguir trabajando; no se van a esconder las cifras ni los sucesos, como antes se acostumbraba”.

Luego de poner en marcha el Encuentro Empresarial Morelos: Anfitrión del Mundo, realizado en el Centro de Congresos y Convenciones, en Xochitepec, el mandatario destacó que no queda otra cosa por hacer que seguir trabajando, pero reiteró que hubo arreglos de admnistraciones pasadas con el crimen organizado.

“Nosotros no; mi madre me educó a no meterme con gente mala. (...) Voy a defender a mi estado, por eso le digo a la gente que hay que denunciar. No corremos y vamos a seguir trabajando con eso”.

FICHADOS

Sobre las muertes en la terminal Estrella de Oro, de Cuernavaca, el secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas dijo que conforme avanzan las investigaciones hay indicios de que son producto de una disputa entre cárteles de Los Rojos y Gente Nueva.

Ojeda explicó que al momento se han identificado dos de los fallecidos y corresponden a dos personas del estado de Guerrero, pertenecientes, de acuerdo con información de inteligencia, a un grupo criminal que se hace llamar Gente Nueva, que antes estaba incluida en Guerrero Unidos. El funcionario estatal informó que la persona lesionada también es investigada.

Además, comentó que esta situación se haya provocado por la detención de El Carrete, porque desde enero se había tenido un descenso en los homicidios.