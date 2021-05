Acusa Adrián de la Garza que Samuel García es el candidato de AMLO

Samuel y AMLO son lo mismo, dijo este miércoles el candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno del Estado, Adrián de la Garza Santos, cuando los representantes de los medios de comunicación le cuestionaron sobre las críticas que el Presidente de la República lanzó hoy sobre su programa de “Tarjeta Mujer Fuerte”.

En la conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador, sin nombrar al aspirante, denunció que está comprando votos con su proyecto de tarjeta “color de rosa” donde ofrece mil 500 pesos bimestrales a cambio de que lo elijan como gobernador.

De la Garza rechazó tajantemente esta acusación recordó que el programa tiene años operando en Monterrey, y que ha sido auditado y sancionado positivamente por la autoridad, y censuró los dichos de AMLO.

“El presidente está ayudando a Samuel García, es su candidato, la relación de su presidente (de partido) Dante con el presidente de la República es clara; Samuel ha hecho varias manifestaciones en las diferentes campañas que ha tenido de apoyo a Andrés Manuel, hoy por estrategia hace como que no, pero ya vimos muy claro que el Presidente le está haciendo la chamba”.

“No les quede duda, Samuel y Andrés Manuel López Obrador es lo mismo, Movimiento Ciudadano y Morena es lo mismo. El voto útil es conmigo”, afirmó.

Negó que vaya a engancharse en lo que consideró un “tema estéril” y adelantó que evaluará la cuestión jurídica por las declaraciones electoreras del presidente, por lo pronto dijo, seguirá adelante con su campaña de propuestas porque “Ya no podemos perder seis años más, le tenemos que dar rumbo y orden al estado”.

“Yo creo que el Presidente tiene una responsabilidad como Presidente de la República, como miembro de la administración pública nacional en la que tiene que dejar garantías de que las elecciones sean limpias, certeras, equilibradas equitativas, y creo que ese tipo de declaraciones no hace más que dejar en claro, cuál es su candidato, ya tiene varios días dándole a entender a la gente por quién tiene qué votar.

“En Nuevo León le vamos a demostrar que no estamos de acuerdo con las políticas públicas que están haciendo, que no estamos de acuerdo en volver a experimentar con un candidato sin experiencia, con un candidato que dice puras payasadas, con un candidato que va a improvisar, Nuevo León no se merece eso” asentó.

Aclaró que seguirá promoviendo su propuesta de la Tarjeta Mujer Fuerte que es un programa de inversión social, y que lo extenderá a los adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad, ya que se regresará el beneficio al estado cuando los sectores más vulnerables se integren a la vida económicamente activa, generen empleos o sean productivos.

Explicó que, a diferencia de la federación, su proyecto no es regalar dinero, por eso busca un estado justo y retomará el seguro popular y el programa de guarderías que eliminó la actual administración nacional.

“No queremos que esta elección se convierta en un tema manoseado y de desinformación, seré prudente, primero está mi estado, la población, mi gente, la comunidad en la que vivo”, declaró Adrián de la Garza.

También cuestionó por qué si ya existe una denuncia formal por irregularidades en la campaña de Samuel García y presunto lavado de dinero, las autoridades federales no han hecho nada.

“Sí se fijan en la tarjeta regia y no ven las denuncias, es un contrasentido” manifestó.