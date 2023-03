Alejandra del Moral se registra como candidata a la gubernatura del Edomex

PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza registraron la candidatura a la gubernatura mexiquense de Alejandra del Moral Vela ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) por la coalición Va por el Estado de México.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó la documentación para solicitar el registro y pidió que se resuelva favorable.

Política Alejandra Del Moral vuelve a invitar a debatir a Delfina Gómez previo a las elecciones

"La coalición Va por el Estado de México respaldamos a una mujer trabajadora, honesta y valiente que sabemos trabajará por todas y todos", afirmó.

Entre porras de "Ale gobernadora" por parte de actores políticos de los cuatro partidos que la apoyan, Moreno Cárdenas vaticinó que Del Moral será una buena gobernadora para el Edomex.

La consejera presidenta del Instituto Electoral, Amalia Pulido Gómez, entregó el acuse de recibo y el pacto por la integridad firmado hace unas semanas entre autoridades y partidos.

En un mensaje, Alejandra Del Moral Vela destacó que por primera vez es una candidatura aliancista que se convertirá a su vez en el primer gobierno de coalición mexiquense.

"Solicitamos el registro de la candidatura de la reconciliación, una candidatura que dará voz a todas y todos los mexiquenses de todo el espectro político y de todos quienes quieren un futuro distinto".

En equipo y más unidos que nunca, se inicia la reconciliación en el #Edomex con @AlejandraDMV



Link directo 👇 https://t.co/XcfzRWzyqH#AleNosUne — PRI Estado de México (@PRI_EDOMEX) March 21, 2023

Aseguró que no solo se trata de una coalición partidista, sino de una alianza con la sociedad, pues a la gente no le importa si el gobierno es de izquierda o de derecha; sino que sus problemas sean atendidos y sus carencias sean resueltas, por lo cual aseguró que el registro no es de una candidata, sino de los derechos de las y los mexiquenses.

También reconoció a las autoridades electorales, pues confió en que velarán por la equidad de la contienda, en que cada voto cuente lo mismo y se cuente bien. Se comprometió a cumplir con la ley.

"Por mi parte cumpliremos al pie de la letra con la ley, refrendaremos a diario el respeto que tenemos por las instituciones, que no es otra cosa que el respeto por el pueblo y la voluntad popular.

"Vamos a decidir si nos quedamos mirando cómo se siembra la división entre los mexiquenses o ponemos manos a la obra para construir un futuro de reconciliación todos en torno a un proyecto común".

Admitió que el Estado de México tiene mucho que cambiar, pues debe ser más próspero y justo, pero considero que no avanzarán si están divididos.

Construir un mejor estado, dijo, solo lo lograrán si van comprometidos y de una pieza. "Aquí dijo se define el futuro de México", adelantó.

Esta va por mis hijos, va por sus hijos y va por nuestra casa que es el Estado de MéxicoAlejandra del Moral

Del Moral estuvo acompañada de los líderes nacionales de los partidos PRI, Alejandro Moreno; PAN, Marko Cortés; el representante del PRD ante del Instituto Nacional Electoral, Ángel Ávila y los dirigentes estatales: Eric Sevilla Montes de Oca del PRI, Agustín Barrera del PRD y Mario Alberto Cervantes Palomino. Anuar Azar Figueroa del PAN no asistió porque dió positivo a Covid-19.

También acudieron diputadas y diputados locales y federales, y durante el evento hubo tierra de porras entre los diferentes partidos.

Partidos arropan a Alejandra del Moral

Sin una sola referencia al gobernador, Alfredo del Mazo Maza, la coalición “Va por el Estado de México arropó este martes a Alejandra del Moral, quien se comprometió con PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza a promover un proyecto plural, mientras el líder nacional tricolor, Alejandro Moreno, prometió que la priísta no fallará.

En un mensaje posterior a la solicitud de su registro, ante la militancia de las cuatro fuerzas que la apoyan, en el patio del Instituto Electoral, Alejandra Del Moral aseguró que acudió a registrarse en busca de ser la gobernadora de la reconciliación, pues cree en la democracia, como guía para resolver los problemas, y cree en el valor de las instituciones que procuran el sufragio libre.

Después de que dirigentes de las cuatro fuerzas de la alianza le ofrecieron su respaldo, la priista señaló que es una alternativa a la polarización y llamó a la unidad: "Hoy registro esta candidatura de la reconciliación, esta es la candidatura y la alternativa del cambio en la forma de hacer la política, de dejar las descalificaciones y pasar a las soluciones, de dejar a un lado la descalificación y alcanzar la unidad.

"Esta es la candidatura de la reconciliación, que tiene el fin de construir un gobierno de coalición porque en este momento lo valiente es unir a los mexiquenses. Mi candidatura representa una alternativa a la polarización, una vía para que los mexiquenses trabajemos unidos, para que las familias no estén divididas por posiciones políticas, para que las comunidades no estén confrontadas".

El cambio que necesita el Estado de México, añadió, es trabajar en equipo con campesinos, trabajadores, empresarios, sociedad y gobierno y reiteró su compromiso con los partidos que integran la alianza, al tiempo de agradecer la generosidad con que han aportado por encima de intereses particulares.

¿Qué dijeron los liderazgos?

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno afirmó que en la elección mexiquense van por la defensa de la democracia, de las instituciones democráticas y del Instituto Nacional Electoral.

'Nuestra coalición es la coalición responsable, sólida, profesional que tiene con qué y sabe cómo gobernar el Estado de México", por lo cual, dijo, es necesario decirle a la gente que aquí se juega el presente y futuro del Estado de México y del país.

Advirtió que hoy no pueden improvisar y los políticos no pueden llegar a aprender, sino a dar soluciones y buscarán dejar todo en esta elección.

"Le venimos a decir a nuestra candidata, a la candidata de nuestra coalición, que aquí vamos a dejar todo, vamos a estar con ella y vamos a ganar la gubernatura del Estado de México el próximo cuatro de julio".

Alejandro Moreno reconoció el afecto, la generosidad, el compromiso y la disposición de las militancias del PAN, PRD y Nueva Alianza y resaltó que en estos momentos lo más importante son las familias mexiquenses. Sostuvo que Del Moral no va a fallar y tendrá una campaña de propuestas, de respeto y de contrastes.

"Tenemos mucha candidata, tendremos mejor gobernadora por el beneficio del Estado de México".

El dirigente Nacional del PAN, Marko Cortés afirmó que hicieron un acuerdo para ir juntos en el 23 y en el 24. Aseguró que del Moral cuenta con el PAN y con sus votos y le pidió a la precandidata que recupere el modelo de gobierno del PAN.

Ángel Ávila, del PRD, afirmó que su partido se siente orgulloso de acompañar a Del Moral en la lucha por la gubernatura, le aseguró que la militancia la apoyará, criticó a Morena y a sus gobiernos, vaticinó que si ya les ganaron en 2021, lo volverán a hacer.

Por Nueva Alianza, su dirigente estatal, Mario Alberto Cárdenas afirmó que estarán tocando casa por casa para buscar votos y así "aplastar" a la posición, a fin de tener un Estado de México soberano, libre y sin clientelismos, ni cascajo.

Publicado originalmente El Sol de Toluca