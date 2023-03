Alejandra Del Moral vuelve a invitar a debatir a Delfina Gómez previo a las elecciones

Luego de hacer un llamado a la unidad en el Estado de México, Alejandra Del Moral Vela volvió a invitar a la precandidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, a debatir con respeto, ya que no ha recibido respuesta.

La precandidata del PRI consideró que sólo a través del trabajo en equipo se dará el cambio que tanto requiere la entidad mexiquense.

"El cambio que necesita el Estado de México es trabajar en equipo: Trabajadores, empresas y el sector público y privado; porque los mexiquenses logramos más cuando trabajamos unidos, y así lo hemos logrado después de la pandemia del Covid-19", aseveró.

Por lo anterior, destacó que uno de cuatro empleos generados en el país, se encuentra en el Estado de México.

"Para que la economía siga adelante y haya más y mejores empleos, mejor pagados, tendremos que ser valientes y hacer equipo, porque las economías se reactivan cuando trabajamos unidos, cuando los consumidores consumen lo que produce nuestro estado y los trabajadores pueden ser más productivos", manifestó.

Ante dicha realidad, afirmó que el estado requiere soluciones y no de promesas.

@AlejandraDMV precandidata del @PRI_EDOMEX a la gubernatura del #Edomex volvió a invitar a @delfinagomeza a la realización de debates previo a los comicios del 4 de junio a fin de que la población conozca sus propuestas y tenga un voto informado. pic.twitter.com/Cf5LdAzXdK — El Sol de Toluca (@SOLTOLUCA) March 14, 2023

"Los mexiquenses merecen conocer nuestras propuestas, nuestro carácter y nuestra capacidad, por eso he invitado a mi contrincante a debatir, pero ella no ha contestado. ¡Delfina no tengas miedo!, soy una mujer solidaria, antes que tu adversaria", expresó.

También exhortó a Gómez Álvarez a debatir con respeto, por el bien de los mexiquenses, porque un voto informado, representa el mayor poder de la ciudadanía.

Siempre nos va mejor unidos, y por eso para mí el verdadero cambio para los mexiquenses es hacer equipo, porque lo valiente es unir a los mexiquenses.





Nota publicada en El Sol de Toluca