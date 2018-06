Alejandro Vera declina candidatura a favor de Cuauhtémoc Blanco para gobierno de Morelos

Cuernavaca, Morelos.- Alejandro Vera anunció este domingo que declina a la candidatura del partido Nueva Alianza para gobernador de Morelos y se une a la de Cuauhtémoc Blanco.

“He tomado la decisión personal de declinar mi candidatura a favor de Cuauhtémoc Blanco. Una decisión difícil, una decisión dolorosa que quebranta mi ego”, declaró.



En un encuentro con simpatizantes realizado en la Paloma de la Paz, el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) señaló que ha valido la pena todo el trabajo que se ha realizado desde los diferentes sectores que lo han impulsado.



Sin embargo, reconoció que está a varios puntos de distancia de Cuauhtémoc Blanco.

“Hoy el pueblo está marcando una tendencia y nos está diciendo quién quiere que encabece el gobierno de nuestro estado y le haga justicia a las víctimas de la miseria, de la exclusión y de la violencia. El pueblo nunca se equivoca, y esta es una gran lección que nos da la historia”.

Agregó que el pueblo es sabio y nos “está diciendo con toda la claridad y la contundencia que los académicos no han ganado el lugar que tendrían que ganar, “y no lo hemos ganado porque hoy en el espacio, en el recinto más sagrado de la academia, se están traicionando las causas, las principales causas sociales. Hoy los académicos no hemos sido capaces de conectar con el pueblo y con la gente”.

"Hoy la gente nos está diciendo que no quiere un gran universo vocabular que no le sirva, que no le responda, nos está diciendo que ahí, en lo más sencillo, que ahí en lo más humilde es donde quieren encontrar eco, y nuestra responsabilidad es sumarnos a ellos", agregó.



Finalmente, señaló que su decisión no significa que abandone el proyecto de Nueva Alianza ni el respaldo a sus candidatos.