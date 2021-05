Asesinato de Abel Murrieta suspende campañas políticas en Sonora

El asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, enluteció al ámbito político y a la ciudadanía en Sonora, paralizando todas las acciones de campaña como protesta ante los lamentables hechos y en espera de que las autoridades esclarezcan el caso.

Por ello, a través de redes sociales comenzó a circular una imagen con la consigna “24 horas de silencio por la vida de Abel Murrieta”, como una protesta para pedir justicia.

Justicia Asesinato de Abel Murrieta sigue siendo narcoterrorismo: Julián LeBarón

Hasta el momento, los candidatos de los partidos políticos emitieron sus condolencias hacia la familia y condenaron lo ocurrido en Ciudad Obregón.

Suspenden debate

Durante la tarde del jueves el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora decidió suspender el debate programado ese día entre la candidata y candidatos de San Luis río Colorado.

Además, reprobó el atentado perpetrado contra el candidato a la presidencia municipal de Cajeme; otros candidatos tanto a las alcaldías, diputaciones y gubernaturas también suspendieron sus actividades.

Solidaridad

Muchos partidos emitieron posicionamientos al respecto, desde el propio Movimiento Ciudadano, que pidió justicia reclamando a través de un documento en el que se lee: "El asesinato de Abel no puede considerarse sino como un atentado a la democracia en Sonora. Responsabilizamos de la muerte de Abel a la gobernadora Claudia Pavlovich y al presidente Andrés Manuel Lopez”.

Sin embargo, no fueron los únicos, ya que el atentado se ha considerado como una vulneración a los candidatos a cargos públicos; Francisco Cuevas, candidato a la Diputación Local por el 11 distrito con cabecera en Hermosillo mencionó: "Pedimos respetuosamente a las autoridades, se tomen medidas en este asunto, así como garantizar la seguridad de todos”.

Para la maestra Lina Acosta Cid, candidata a la diputación federal por el Distrito 1 del estado, las elecciones más grandes de la historia en México "se han empañado de una violencia recalcitrante que nos causa gran dolor como mexicanos”.

Agregó que “es triste esta situación en la que tenemos que preocuparnos por la supervivencia, porque así no podemos acceder a la libertad y sin la libertad no hay democracia, no hay paz, no hay nada”.

En tanto, los candidatos a la gubernatura como Ricardo Bours, copartidario de Movimiento Ciudadano, expresaron sus condolencias: “Descanse en paz un sonorense valiente como pocos, un sonorense honesto y honrado a carta cabal; Mónica, Moniquita, Abel y Daniel estén siempre muy orgullosos de su padre, exijo justicia”.

Además el candidato por la coalición Va x Sonora, Ernesto Gándara, declaró que “no podemos permitir que la violencia siga reinando en nuestras calles, ni en Cajeme ni en Sonora. Exijo a las autoridades una investigación a fondo y resultados concretos; este hecho no puede quedar impune”.

En tanto, Alfonso Durazo Montaño, candidato por Morena y ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, mencionó “concuerdo en que este hecho se asuma como un asunto de Estado, con el más alto compromiso, en virtud de la gravedad del caso”.

Imparable la violencia

Cabe destacar que Sonora se posicionó como el séptimo en asesinatos a nivel nacional, con 113 carpetas de investigación durante el primer trimestre del 2021, incrementando un 8.9% con respecto al año pasado y representando a nivel nacional un aumento del 1.6%.

Dentro de los municipios con más altos índices de violencia se coloca a la cabeza Cajeme, seguido de Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y Caborca, según las estadísticas del Comité Ciudadano por la Seguridad.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a apoyar al Gobierno del estado para que avance la investigación hasta dar con los responsables del asesinato de Abel Murrieta.

La tarde del viernes se realizará una marcha para pedir justicia en Ciudad Obregón, mientras que el IEE programará las actividades de la jornada electoral, las cuales dará a conocer en su momento.