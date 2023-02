Congreso de NL quita facultades al gobernador Samuel García para evitar vetos y designaciones

Diputados locales aprobaron reformas constitucionales que le quitan facultades al gobernador de Nuevo León, Samuel García para designar a funcionarios.

Estos cambios buscan que no pueda vetar a un aspirante a la fiscalía de Justicia y permiten también que el Poder Legislativo pueda destituir al gabinete estatal.

Solamente bastaron 28 votos de los diputados del PAN, del PRI y de legisladores sin partido, por lo que se aprobaron en una segunda vuelta las reformas a 27 artículos de la Constitución de Nuevo León.

Además, el gobernador no podrá vetar las reformas a la Constitución, a las leyes constitucionales ni decretos que convoquen a sesiones extraordinarias o resuelvan un juicio político o declaración de procedencia, además que se elimina el fuero a los secretarios de despacho.

Asimismo, el Ejecutivo estatal no tendrá facultades para intervenir en la designación de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y los titulares de la Secretarías de Gobierno y Tesorería.

Al tratarse de reformas constitucionales, el gobernador no puede vetarlas y debe publicarlas, aunque sí puede recurrirlas ante la Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo, al incumplirse las publicaciones de decretos, el Congreso podrá difundirlos en la Gaceta Oficial del Legislativo.

Si el gobernador no remite el presupuesto al Congreso como sucedió el mes de noviembre pasado, la Legislatura podrá elaborarlo siempre que tenga para ello el aval de 28 Diputados.

Lorena de la Garza, legisladora priista, comentó que “con las reformas se buscan solucionar ilegalidades que el Ejecutivo estatal ha adoptado, como el bloqueo en la publicación de decretos, afectando la soberanía del Legislativo”.

Jesús Gómez, del PAN, expresó que la reforma que contemplaba la moción de censura para poder destituir a uno, varios o todos los integrantes del Gabinete estatal, fue una propuesta que a nivel federal presentó Jorge Álvarez Máynez, de MC, por lo que al cuestionarla se metían un autogol.

Al respecto, el diputado de MC, Héctor García, sentenció que cuando un poder invade a otro le va mal en el corto plazo.

"Estamos vulnerando la Ley y la Constitución, están presentando la reforma por un desquite personal, hoy parece que las instituciones ya no importan y se van por los excesos de un grupo y no por el interés ciudadano", añadió.

"Se trata de llevar agua a grupos de poder que no llenan, se nos está pasando la mano, estamos como pandilla tratando de golpear a otro poder, creo que es un momento de ponerle un hasta aquí a esto, saber decir no y no emitir un sí que nos avergüence siempre", agregó García.

Al final, otros diputados de Movimiento Ciudadano advirtieron: “nos seguiremos viendo en los tribunales”.