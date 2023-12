Crisis política en Nuevo León: se asumen dos como gobernadores

MONTERREY. En Nuevo León dos personas se asumen como gobernadores: Samuel García Sepúlveda y Luis Enrique Orozco Suárez, el primero desconociendo la licencia que le otorgó el Congreso local para competir por la presidencia y el segundo como interino designado por el Poder Legislativo.

En un video difundido en redes sociales, donde aparece el logotipo del gobierno de Nuevo León, García Sepulveda acusó al PRI y PAN de pedir dinero e impunidad para dejar a su secretario de Gobierno, Javier Navarro, como interino.

"Hoy esto apenas comienza, hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca y ahí me van a tener".

La magistrada electoral Janine Otálora Malassis hizo público un proyecto en el que propone avalar el nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino porque a su juicio el Congreso local ejerció su facultad de designar al sustituto de Samuel García. Se espera que la Sala Superior del Tribunal Electoral discuta el proyecto esta semana.

Ayer en la tarde, García Sepúlveda publicó un acuerdo en el Periódico Oficial de Nuevo León en el que notifica al Congreso local que asumiría como gobernador en funciones y que no ejercerá la licencia que le otorgó el Congreso del 2 de diciembre al 2 de junio de 2024 para contender por la presidencia de la República.

“Siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, dice.

Mauro Guerra Villarreal, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, informó que el Legislativo no ha revocado la licencia a Samuel García por lo que el gobernador interino es Luis Enrique Orozco.

“Si el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda quiere quedarse ilegalmente en su cargo será bajo su responsabilidad constitucional y electoral; reitero, no existe ningún impedimento con la licencia de separación del cargo, ésta sigue vigente”, dijo el diputado panista.

Luis Enrique Orozco recalcó que él es el gobernador interino nombrado por el Congreso de Nuevo León y avalado por la Suprema Corte de Justicia, y que como tal seguirá en su trabajo pues, dijo, caería en un delito penal si no lo hiciera.

Ayer, cuando intentó entrar en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, elementos de la Fuerza Civil le impidieron el paso debido a que ellos no estaban enterados que él era el gobernador en funciones.

“Debo ejercer esta responsabilidad administrativa, de lo contrario caería en un delito penal y obviamente no voy a incurrir en ello", dijo Orozco.

El próximo lunes, la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano se reunirá en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México para definir su estrategia rumbo a la elección presidencial de 2024 luego de quedarse sin su precandidato único. La reunión de la Coordinadora Ciudadana Nacional fue convocada desde la semana pasada, de acuerdo con fuentes de MC, y el tema de Samuel García no estaba previsto en el orden del día, sin embargo, debido a los sucesos de las últimas horas se incluirá.

El viernes por la noche, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que concedió una suspensión al Congreso de Nuevo León para que el Poder Ejecutivo local y todas las dependencias permitieran a Luis Enrique Orozco asumir como gobernador interino, por lo que desconocía a Javier Navarro como encargado de despacho. Con este fallo, en los primeros minutos del sábado 2 de diciembre (fecha en la que iniciaba la licencia de García Sepulveda) ingresó a Palacio de Gobierno para asumir la titularidad del Ejecutivo.

Mientras hablaba con reporteros, Orozco recibió un mensaje sobre que Samuel García volvería a asumir la gubernatura, por lo que renunciaba a su candidatura presidencial.

DECISIÓN CAÓTICA

La situación que se vive en Nuevo León es una pérdida de la institucionalidad, señaló el ministro en retiro Diego Valadés Ríos.

“No es más que una expresión de deterioro profundo de la institucionalidad en México, podemos desde la perspectiva anecdótica atribuir lo que ha ocurrido a una personalidad extravagante, por decirlo así, pero no se trata de un episodio anecdótico, se trata del resultado expreso directo de la consecuencia inevitable de la pérdida de la institucionalidad”, dijo durante su participación en la FIL. Con información de Víctor Ramírez /El Occidental,Fernando Merino | El Sol de México