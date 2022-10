Que me investiguen, pero no me voy: Cuauhtémoc Blanco

Que me investiguen pero no me voy, respondió el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, en torno a los supuestos documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en donde se relaciona al Jefe del Ejecutivo con grupos delictivos, al igual que a otros funcionarios.

“Relacionan a Samuel Sotelo que es un pan de Dios”, dijo el mandatario aunque puntualizó que no meterá las manos al fuego por nadie, está abierto a que todos los integrantes de su gobierno.

🗣 En torno a los documentos filtrados de la Sedena, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, recalcó que está abierto a que todos los integrantes de su gobierno sean investigados, al igual que a él y su familia

Descartó pedir licencia al cargo pues seguirá inaugurando obra pública. Pidió también que se investigue la veracidad de dichos documentos.

“Yo soy gente de bien, nunca he pactado con ningún criminal, nunca me he metido drogas y si alguien de mis funcionarios está metido que se las arregle como pueda”.

