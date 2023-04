Delfina Gómez pide a atletas mexiquenses apoyar a las promesas del deporte estatal

Delfina Gomez Alvarez, candidata a gobernadora por la coalición de "Juntos Hacemos Historia" visitó Tecámac y Ecatepec; en el primer municipio pidió a destacados atletas mexiquenses apoyar a los futuros deportistas, mientras que en el segundo aseguró que trabajará para solucionar el problema del abasto de agua potable.

Gómez Álvarez aseguró que regresará en tres meses después de ganar la “Batalla Maestra” a agradecer a todos los militantes.

Durante el evento la candidata reconoció a los medallistas olímpicos, el marchista Carlos Mercenario, Juan paredes en Boxeo y a la campeona mundo del boxeo Zulina de la Roba, entre otros atletas.

La juventud mexiquense será parte del cambio verdadero. Desde #Tecámac reafirmamos que las y los jóvenes merecen más oportunidades, así como quienes practican un deporte. ¡Nuestras propuestas son para todas, todos y todes!#DelfinaGobernadora #VotaPorElCambio pic.twitter.com/LshRdjouoJ — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) April 22, 2023

“Quiero hacer un compromiso con ustedes, que me ayuden a atender a nuestra nuevas generaciones. En los paralímpicos tenemos una pequeña que ha ganado medallas en otros países en natación y nadie la ha tomado en cuenta, quiero que este grupo de deportistas me ayuda a formar un comité o directiva donde se ve esa importancia o esa atención para apoyar a esos jóvenes que lo union que piden es que los vean, ustedes ya lo vivieron por eso me van a entender”, dijo

“Veníamos en camino y vimos el Auditorio Metropolitano, que es una muestra de la ineficacia de un gobierno que lo único que pretende hacer son ocurrencias. Ese auditorio que esta olvidado y cuanto no se invirtió que pudo haber sido una escuela, hospital o centro deportivo para nuestros deportistas que no tienen instalaciones aquí”, expresó la candidata quien subrayó que pondrá especial empeño en el arte la cultura y el deporte.

Horas después, en Ecatepec, informó a los asistentes que realizará un trabajo muy especial y con las autoridades de los tres niveles de gobierno, trabajará para atender el problema de abasto de agua.

También impulsará jornadas de reforestación para cuidar del líquido, y retribuirá a la naturaleza. Se comprometió a rescatar el Issemym, donde dijo que como maestra también se atendió.

La candidata mostró tres cartelones de búsqueda de personas desaparecidas y destacó la formación de un ejército de madres buscadoras.

“Si hoy fueran la eleciones, ganamos y sacamos al PRI del Estado de México. Hoy las encuestas nos dicen que nuestra maestra va arriba de los 20 puntos, pero no nos podemos confiar sabemos como son Los enfrente son corruptos y tramposos van a apostarle a la compra a la intimidación meternos el miedo y eso no se los vamos a permitir”, dijo la Senadora Martha Guerrero Sánchez.

Publicado originalmente en El Sol de Toluca