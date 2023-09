Delfina Gómez rinde protesta como gobernadora: se acaban 100 años de PRI en Edomex

La tarde de este jueves, la morenista Delfina Gómez rendirá protesta como gobernadora del Estado de México, hecho con el cual termina casi un siglo del PRI en el poder de dicha entidad.

La toma de protesta de la extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se realiza desde el Palacio Legislativo del Estado de México, localizado en el centro de Toluca. Cabe mencionar que, legalmente, el periodo constitucional de Delfina Gómez como gobernadora comienza el sábado 16 de septiembre.

Política AMLO da espaldarazo a Alfredo del Mazo con presencia en su último informe de gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que acudirá a la ceremonia. También se prevé que asistan gobernadores estatales, así como integrantes del gabinete federal.

La recepción de los invitados comienza a las 15:00 horas; después, Delfina Gómez Álvarez acudirá el pleno de la Legislatura del Edomex en punto de las 16:00 horas; posteriormente, a las 18:30 horas, se trasladará al Teatro Morelos donde ofrecerá un mensaje a la sociedad mexiquense.

Una vez que Delfina Gómez inicie su periodo constitucional, se convertirá en la primera mujer en gobernar la entidad de cerca de 18 millones de habitantes.

Un nuevo comienzo en Edomex, afirma Delfina Gómez

Por medio de sus redes sociales, Delfina Gómez compartió un spot en el que afirmó que "el pueblo es el eje de la transformación del Estado de México".

Te puede interesar: Delfina Gómez revisa las rutas de evacuación del Popocatépetl

“Un nuevo comienzo, una nueva esperanza, el cambio verdadero por el que tanto luchamos. No robar, no mentir, no traicionar. En el Estado de México, a partir de ahora, el pueblo manda”, se escucha en el video.