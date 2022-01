Delito de ultraje a la autoridad será derogado de Veracruz

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su totalidad, por lo que deberá enviar al Congreso local la propuesta para derogar el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal de Veracruz.

En conferencia de prensa fue cuestionado sobre la recomendación 146/2021, emitida por el organismo defensor de derechos humanos, en la que se pide derogar el delito de ultrajes a la autoridad.

Política Monreal reclama a gobernador de Veracruz derogar delito de ultrajes a la autoridad

Al respecto, comentó que atenderán al cien por ciento los puntos de la recomendación que se emitió, tras la detención de seis jóvenes que fueron detenidos en Xalapa por presuntamente cometer el delito de ultrajes a la autoridad.

¿Va a pedir la derogación de ultrajes a la autoridad?, se le cuestionó.

Ante ello respondió: la aceptación es en sus términos, no se puede aceptar a medias, si vas a aceptar, aceptas completamente.

Aunque manifestó que algunas aceptaciones se dan de forma parcial, en dichos casos se debe explicar el por qué no se aceptan al cien por ciento; sin embargo, dijo, este no es el caso.

“Si es parcial, se tiene que decir el por qué no aceptas la otra parte, nosotros no, tenemos confianza en que la Comisión está en manos de otra persona que no se va a prestar a tintes políticos, ni golpeteo político, es una persona seria que está preocupada por los derechos humanos, aunque los adversarios dijeron otra cosa cuando la querían impugnar, por eso acepté en sus términos la recomendación”, expuso.

Según la recomendación 146/2021, tanto el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, como la Fiscalía General del Estado tendría que apoyar para:

Brindar atención médica y psicológica que requieran los seis jóvenes que fueron detenidos y encarcelados en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado y otorgarse de forma continua hasta que alcancen su sanación psicológica y emocional.

De igual forma deberán valorar el monto justo para que se otorgue una compensación justa a V1, V2, V3, V4, V5 y V6, en virtud de las violaciones a derechos humanos que deberá ser atendido y tramitado a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito.

La CNDH presentó una queja ante la Contraloría General del Estado, así como una denuncia de hechos en la Fiscalía General del Estado, por la violación a los derechos humanos de parte de los elementos, a la cual se tendrá que dar seguimiento, es decir, se tendrán que sancionar administrativa y penalmente a los policías involucrados.

Para garantizar las medidas de no repetición, tanto el gobierno de Cuitláhuac García como la Fiscalía General tienen un plazo de tres meses para impartir un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica, dirigido a los elementos involucrados y a los fiscales del caso de los seis jóvenes.

Además, se estableció que: mediante el accionar del proceso legislativo en el Estado de Veracruz, proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos, en beneficio de la población en general residente o que transita en la jurisdicción de esa entidad federativa; remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento

La Comisión pidió al Gobierno y a la Fiscalía designar a un servidor público de alto nivel de decisión como enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.