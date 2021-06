Édgar Palomino gana alcaldía en Sonora sin estar registrado en la boleta

Con 322 votos contabilizados, Edgar Aarón Palomino Ayón obtuvo la mayoría de los sufragios emitidos en el municipio de Cucurpe, siendo un candidato que no fue oficialmente registrado ante el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Los habitantes del pueblo decidieron anotar su nombre en el recuadro de candidato de registrado, por lo que obtuvo 34 votos más que su más cercano competidor: Manuel Francisco Villa Paredes, del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el ciudadano obtuvo tan solo dos votos menos que los cuatro candidatos juntos que sí fueron debidamente registrados (324).

Ante ello, en un hecho histórico el Instituto Municipal Electoral (IME) entregó la constancia de validez que lo acreditaría como el próximo alcalde de Cucurpe.

“Entre tantas altas y bajas la gente decidió darte su confianza y sabemos que es para un buen cambio. Candidato no registrado con mayoría de votos, algo histórico en el pueblo de Cucurpe, Sonora”, publicó Josselyn Ayon, quien es su hermana.

Por su parte, el consejero electoral del IEE, Daniel Rodarte Ramírez, explicó que es un tema que le compete al propio IME al ser un organismo autónomo; sin embargo, dijo que es una decisión que podría ser impugnado por el candidato registrado que obtuvo la mayoría de votos, es decir, Manuel Villa Paredes del PAN.

Asimismo, apuntó que el recuadro de candidatos no registrados no puede otorgar una constancia de mayoría y validez, ya que el INE lo dispuso solamente para temas estadísticos.

“Y hay una tesis de jurisprudencia en el Tribunal Electoral que dice que los candidatos no registrados no pueden acceder al cargo porque no cumplen con los requisitos de elegibilidad, es decir, nunca se verificó si viven en el distrito de la sección, si es mexicano, si está registrado en el padrón de electores, si fue servidor público si se separó con tiempo, etcétera”, expuso.

PAN impugnará para quedarse con alcaldía

Mientras tanto, el dirigente estatal del PAN, Ernesto Munro Palacio, declaró que a la brevedad presentarán una impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE), pues afirma que Palomino Ayón era un candidato inelegible.

“Lo único que te puedo decir es que sí, esa persona es inelegible legalmente de acuerdo a la ley electoral en el Estado de Sonora y por lo tanto claro que vamos a impugnar oportunamente, esa persona no puede ser el alcalde”, expresó.

Por último, agregó que aunque cualquier persona tiene el derecho de votar y ser votado, en el caso de Edgar Aaarón no cumplió con los requisitos establecidos para el registro su registro como candidato.





