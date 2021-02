El gobernador Miguel Barbosa se registra para recibir vacuna contra el Covid-19

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ya se registró en el portal oficial del Gobierno de México para recibir la vacuna contra el coronavirus.

“Ya me registré, la primera semana lo hice y registré también a mi mamá, y vamos a ver cuando nos llaman, yo estoy listo para que me vacunen, necesito que me vacunen porque tengo diversas comorbilidades y no he dejado de trabajar un día desde que apareció el primer contagiado en el país y me puse al mando de este asunto”, comentó.

➡️ Morena registra oficialmente a Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero

En su habitual conferencia matutina, el mandatario descartó viajar a Estados Unidos para aplicarse la dosis, como lo han hecho algunos personajes de la vida pública, pues considera que debe de esperar su turno como cualquier otro mexicano.

Foto: Cortesía Gobierno de Puebla

“No iré a Estados Unidos a vacunarme a escondidas, eso jamás lo haría, yo me quedo en mi país a asumir todos los riesgos que asumen todas las personas como yo, personas ordinarias de carne y hueso sin ningún privilegio. Y si hoy me llamaran, perfecto, voy, pero es hasta que me toque y cuando me llamen allá iré”, agregó.

En otro tema, dijo que su administración será implacable con las personas que quieran lucrar y beneficiarse con engaños en la aplicación de las vacunas contra la Covid-19. De igual modo, exhortó a los poblanos para no involucrarse en la venta ilegal de dosis.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Por eso ya hicimos la reforma legal para convertir en delito para aquel que obtenga un lucro o intente obtener un lucro en la venta de vacunas y sustancias sobre el hecho de decir que sirven para ese fin para inocular a las personas en contra del Covid (…) les recomiendo que no se metan, porque están empezando a meterse en un mundo de ilegalidad y luego van a estar muy perjudicados”, concluyó.