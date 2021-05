"OnlyFans no es prostitución"; así se defiende Rocío Pino, la influencer que quiere ser diputada

Rocío Pino, mejor conocida en las redes sociales como La_Gr0sera, es una influencer que al entrar en su cuenta de Twitter te invita a ver su contenido erótico en la plataforma OnlyFans y al mismo tiempo da a conocer sus propuestas como candidata a diputada federal por el Distrito 3 de Hermosillo, Sonora.

A principios de mayo, acaparó los espacios de noticias en medios nacionales por sus irreverentes propuestas de campaña: "Chichis para todas. Una mujer con chichis a su gusto, es una mujer segura y empoderada. Que las operaciones de senos sean incluidos en los cuadros básicos del sector salud".

La influencer con 261 mil seguidores en Twitter contó a El Sol de Hermosillo que fue invitada por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) para que participara en el presente proceso electoral: oportunidad que había estado esperando desde hace tiempo.

Y es que además de su trabajo en las redes sociales, Rocío ha estado involucrada en labores sociales a favor de las familias más necesitadas, como las del istmo de Tehuantepec, donde se registró un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter en el 2017.

“Empecé con Larga Vida, así se llama mi asociación civil, en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y ahorita la idea era posicionarla en Hermosillo el año pasado, nada más que empezó lo de la pandemia, ahora en octubre ya que tenga mi bebé, la voy a empezar a posicionar aquí en el tema de prevención y rehabilitación de adicciones”, expuso.

Proveniente de la colonia Olivares, Rocío se considera una mujer con mucho carácter, con ganas de salir adelante, divertida y que no deja que abusen de su confianza.

Desde los 10 años comenzó a trabajar como paquetera en los supermercados, posteriormente un tío le dio hospedaje en Estados Unidos para estudiar inglés, al volver a Hermosillo se independizó y comenzó a trabajar en una empresa constructora, además formó parte del equipo de la Dirección de Registro Civil cuando Guillermo Padrés Elías era gobernador de Sonora.

Mencionó que durante ese periodo se casó y tuvo un hijo, sin embargo, el matrimonio no funcionó debido a que su entonces esposo no la dejaba trabajar y por otras actitudes machistas.

“Después me salí de trabajar del Registro Civil porque ganaba muy poquito y andaba batallando con el tema de mi ex marido, tenía que estar tres o cuatro días de la semana sin estar en Hermosillo, entonces no estaba atendiendo bien a mi hijo”, narró.

Una estrella en OnlyFans

Posteriormente, además de ser contratada para realizar campañas políticas por medio de su cuenta de Twitter, Rocío encontró un nicho de mercado muy importante en la plataforma de suscripción de contenido “OnlyFans”, donde ofrece material erótico-sexual de una manera natural.

Tras el anuncio de que contendería en las elecciones de este año, muchos de sus seguidores la alentaron, pero hubieron muchas personas que comenzaron a atacarla por tener una cuenta en la plataforma antes mencionada.

“Hay otros comentarios de gente en redes sociales muy misóginos, que lo hacen obviamente para hacerme sentir mal, leía a varias personas que yo consideraba que eran influencers y ahora que supieron de mi candidatura empezaron a juzgarme porque tengo OnlyFans, OnlyFans no le hace daño a nadie y eso no es prostitución, yo creo que eso no le debe de afectar a nadie, porque es muy mi vida, mi cuerpo, mi seguridad, yo no le hago daño a nadie”, expresó.

Ante ello, la candidata ha estado recopilando información de varios casos para presentar demandas por violencia política de género, las cuales las dará a conocer públicamente en los próximos días.

“Ya traigo ahí demandas, me las pasaron ayer, me faltaron algunas personas, les voy a cerrar las cuentas de Twitter y los tengo demandados, no me voy a dejar, óyeme que me digan por ejemplo que soy una prostituta cuando no, o sea, eso ya es una agresión”, apuntó.

Las propuestas

Dentro de las propuestas de Rocío se encuentra la de “Chichis Para Todas”, que consiste en que las operaciones de senos sean incluidas por ley en los cuadros básicos del Sector Salud y en las listas de operaciones de los seguros de gastos médicos mayores. Además que aquellas que sean pagadas por las empresas a sus trabajadoras tengan una deducibilidad del 100% en impuestos.

En esta propuesta se le daría prioridad a las mujeres que hayan sufrido cáncer de mama y que necesiten una reconstrucción, posteriormente se incluiría a las mujeres en general que por alguna u otra razón no se sienta cómoda con su busto, además de los miembros de la comunidad gay.

“Yo creo que es un tema muy importante que la mayoría de la gente no ve, ¿cuándo le han preguntado a una mujer qué es lo que quiere?, nunca, siempre andan promoviendo las mismas chingaderas de que te voy a pavimentar, óyeme, eso lo tienen que hacer a fuerzas, eso ya no debería de ser una propuesta de campaña”, aseveró.

A falta de un análisis a fondo sobre la cantidad de recurso que necesitaría la iniciativa para llevarse a cabo, comentó que bastaría con reorientar recursos que están siendo malgastados por los propios diputados.

Asimismo, comentó que propuestas similares a la suya se han implementado con éxito en otros países, como lo es Brasil, donde las operaciones plásticas son gratuitas para cualquier habitante de las favelas de Río de Janeiro.

“Si estos del Congreso agarran y dejan de tomarse sus galletitas, dejan de tomarse su café alcanza, es demasiado el dinero que hay y alcanza”, agregó.

La Grosera también cuenta con otras propuestas enfocadas al empoderamiento de la mujer, otorgar información a niñas y niños desde la primaria hasta la secundaria para que puedan identificar los tipos de abuso por los que pueden pasar.

También impulsar leyes que favorezcan a las madres solteras, separadas o divorciadas, como lo son los castigos a los padres que no se hagan cargo de la manutención de sus hijos e incluso sanciones a las empresas que simulen menores ingresos de los implicados para no pagar pensión.

Además propondrá leyes digitales para proteger a las mujeres de la delincuencia cibernética y a las personas que trabajan desde casa.

“Si yo llego a ganar, yo no voy a estar allá en México, voy a ir cuando tenga que ir a aprobar un presupuesto, promover una ley y consultarlo con la gente de mi distrito, hacer una aplicación y decir que quieren hacer esta ley, porqué sí y porqué no, decimos sí le conviene al distrito, así es como debería de trabajar un diputado, en su distrito”, finalizó.

