Elecciones extraordinarias en Tamaulipas con incidentes menores

Este 19 de febrero arrancaron las elecciones extraordinarias en Tamaulipas, en la que se espera la participación de más de 2.7 millones de ciudadanos con la participación en conjunta de quienes viven en el extranjero emitan el sufragio.

Durante las elecciones extraordinarias a senador, el INE en Tamaulipas reportó incidentes menores, pero con solo la colocación del 80% de las casillas previstas para estos comicios federales.

En el último reporte del Instituto Nacional Electoral no ha reportado hechos de violencia o de riesgos en ninguno de los nueve distritos electorales que integra Tamaulipas.

El Instituto documentó tres casos de personas que emitieron su voto sin estar en la lista nominal.

En Reynosa fueron dos casos y otro caso similar ocurrió en Río Bravo; mientras que en El Mante el presidente de casilla tuvo que ausentarse y el secretario tomó su lugar.

El vocal ejecutivo del INE Tamaulipas, Sergio Iván Ruiz Castellot informó que los incidentes que se han presentado en el estado son menores debido a la premura de la jornada electoral los presidentes de casillas no se percataron de que los ciudadanos no contaba con credencial o no estaban en la lista nominal.

"Los votos ya fueron depositados en la urna por lo que no se puede eliminar el voto, en el acta de la jornada electoral se levanta el incidencia queda contemplada en el acta y posteriormente cuando se realicé el cómputo de la casilla se detectará con el número de personas en la lista nominal cuantos votos de emitieron".

Retrasos en la instalación de módulos de votación

Mientras algunos módulos de votación empezaron a instalarse hasta 20 minutos antes de las 8 de la mañana, otros lo hicieron a las 8 con 15 minutos, sin esto haya afectado el inicio de la votación, ya que los ciudadanos tienen hasta las 6 de la tarde para sufragar en estas elecciones extraordinarias en Tamaulipas.

El reporte de la instalación de las 524 casillas así como sus incidentes se darán a conocer de manera oficial en el reporte de las 10 de la mañana que emita el consejo, de acuerdo a la orden del día que se planteo al inicio de la sesión permanente que se tienen para este día.

La presidente del consejo del 08 distrito electoral del INE en Tamaulipas con cabecera en Tampico, Ma. Luz Espinoza señaló que se tiene este plazo para que los funcionarios de casillas inicien con la votación y cualquier inconveniente será solucionado pro los capacitadores electorales que asesoran a los ciudadanos en la jornada.

Con ello la ciudadanía podrá conocer los lugares donde acudirá a votar, y quiénes atenderán en cada una de las 524 Mesas Directivas de Casilla, que se instalen para la votación de este domingo 19 de febrero.

El abstencionismo es el reto a vencer

El consejero local del INE por Tamaulipas, René Vázquez informó que el principal reto del instituto es vencer al abstencionismo electoral en este 2023 ante el desinterés de la ciudadanía por desconocer la importancia de elegir a un senador que represente al estado.

La votación se llevará a cabo nuevamente edebido al fallecimiento del legislador Faustino López tras el accidente automovilístico en el que perdió la vida el 8 de octubre de 2022. El legislador era suplente de Américo Villarreal.

"Ya todo está listo para llevar a cabo la votación, las boletas electorales ya están entregadas en su totalidad en los nueve distritos electorales que tiene Tamaulipas y en los consejos distritales está listo para arrancar sin problema la votación de este domingo 19 de febrero, el INE tiene un gran reto a vencer al abstencionismo electoral, pero los tamaulipecos tendrán la opción de elegir nuevamente quién nos representará", expuso el consejero del INE.

Los candidatos registrados

Los candidatos registrados son la Coalición “Va por México” (PAN-PRI-PRD) se postuló Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez y como suplente es Georgina Barrios González, en la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” (Morena-PT) el candidato es José Ramón Gómez Leal y su suplente es Indira Paola López Carreto; otro de los postulados es PVEM teniendo como contendiente a Manuel Muñoz Cano y como suplente es José Ricardo Espinoza Velázquez.

En el estado se contará con 4 mil 776 casillas distribuidas en los 43 municipios de Tamaulipas, para la zona sur en el distrito 08 de Tampico se destinará 524 urnas y en el distrito 07 que abarca los municipios de Ciudad Madero y Altamira se tendrán 477 mesas receptoras de voto.

La premura por cumplir lo establecido en la Constitución para sustituir al legislador que dejó la vacante, hizo que el INE atendiera con celeridad la petición del Senado y emitió la convocatoria. Los tiempos internos de los partidos también se aceleraron y en poco tiempo tuvieron para seleccionar a sus candidatos.

El INE ha dispuesto herramientas para facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de su obligación, ha difundido la aplicación “Ubica tu Casilla” se puede obtener a través de la página, que proporciona la dirección exacta del sitio en que se instalarán las mesas de votación.

