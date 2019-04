Barbosa suma a equipo de campaña a priistas y morenovallistas

Puebla.- El coordinador Político y Vocero de la campaña de Luis Miguel Barbosa Huerta, David Méndez Márquez, presentó al equipo del candidato de “Juntos haremos Historia en Puebla” (Morena, PT y PVEM) a la gubernatura del estado, en donde destaca la morenovallista y ex diputada local del PAN, Denisse Ortiz Pérez; y la ex delegada de la STPS y ex candidata del PRI a diputada federal, Vanessa Barahona de la Rosa.

El equipo está compuesto por 23 integrantes en once carteras diferentes como es la Coordinación Política, donde se encuentran Gabriel Biestro Medinilla, Yassir Vázquez Hernández y el propio David Méndez Márquez; en la Vocería Carlos Meza Viveros y nuevamente David Méndez; en la Coordinación de Comunicación Social, Verónica Vélez Macuil y Javier Luna López; en la Coordinación de Opinión Pública, Rafael Jiménez Valdez; en la Coordinación Jurídica, Pablo Cortés Córdova e Iván Castillo Estrada.

En tanto, al frente de la Coordinación de Giras fue designado Erick Cotoñeto Carmona; en la Coordinación de Integración de la Propuesta de Plan de Gobierno, Ignacio Mier Velazco; en la Coordinación Territorial, Guillermo Aréchiga Santamaría; en la Coordinación de Brigadas, Jorge Méndez Spíndola; y en la Coordinación de Atención a Organizaciones, Denise Ortiz Pérez, Vanessa Barahona de la Rosa, Cindy Jiménez, Silvia Pérez Ceballos, Lilia Merodio y Eduardo Rivera Santa Marina.

La última cartera corresponde al Staff personal del candidato, integrado por José Luis Nájera, Angelina Mora y Karla Vázquez.