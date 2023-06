Que sigan chingando: gobernador de SLP arremete contra medios de comunicación

“Esos cabrones (algunos medios de comunicación) mejor que sigan chingando, si no de todos modos con qué nos divertimos, necesitamos diversión, lo que no saben es que a mí me gusta la sangre, me gusta ver arder el mundo”, dijo el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, durante el arranque de una obra en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El mandatario externó su inconformidad con algunos medios de comunicación locales por hacer caso omiso a una noticia que difundió en torno a ciertas irregularidades en el uso de los recursos del sistema hidráulico.

En su discurso ante la ciudadanía, el mandatario estatal dijo: “ayer di una noticia respaldada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no es un tema que yo me inventé, sino que fue real, donde utilizan el dinero de préstamos indebidos para hacer negocios, y saben qué, nadie (los medios de comunicación) lo sacó, y los que lo sacaron fue en un espacio chiquito”.

Asimismo, denunció que, para desviar la atención de este tema, los medios de comunicación usaron de “caja china” el caso de un hombre que falleció la mañana del miércoles mientras se encontraba trabajando en la construcción de la Arena Potosí, obra que es impulsada por el gobierno estatal.

“Usaron una tragedia de una persona que ni de San Luis es, porque era de México, que tuvo un accidente en la Arena Potosí y lo usaron de caja china; ayer el morbo y el escándalo era la persona que había muerto, usaron una tragedia de caja china para tapar la corrupción del agua”, dijo Ricardo Gallardo.

Ricardo Gallardo acusó a los medios de comunicación de usar la muerte de un trabajador en la Arena Potosí para ocultar un presunto desvío de recursos. / Foto: Ricardo Solache | El Sol de San Luis

El gobernador externó que hay medios que “piensan que todavía pueden comunicar de esa manera, cuando ya hay redes sociales y podemos llegar directamente a la gente, y qué bueno porque ya se están definiendo los que van a ir con los conservadores y los que van a ir con el pueblo de San Luis, y qué bueno, porque eso nos da para ya ir focalizando a los que les gusta vivir de la tragedia y los que quieren ver arder a San Luis Potosí, los que si hay un muerto lo disfrutan, porque eso es lo que hacen”.

Continuando con su queja, Gallardo Cardona abundó que su gobierno está echando a andar diversas obras y programas en beneficio de las familias potosinas, pero, lamentó, “hay a quienes les interesa más el que se murió en una obra, imagínense qué mendigos son (los medios), y mientras que el pueblo se friegue”.

No obstante, dijo que al menos “ya son poquitos, porque hasta eso los medios serios pues son serios, pero hay uno que otro portalito que como no se les paga, y antes sí les pagaba la maldita herencia, pues hoy están chingue y chingue”.

Finalmente, Ricardo Gallardo concluyó que “no le vamos a quitar una beca a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor o a una madre soltera, por pagarle a esos cabrones, mejor que sigan chingando, sino de todos modos con qué nos divertimos, necesitamos diversión, lo que no saben es que a mí me gusta la sangre, me gusta ver arder el mundo”.