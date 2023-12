Suben 384% los casos de VIH en CDMX

Los reportes de casos positivos atendidos por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en la Ciudad de México pasaron de 643 en 2020 a dos mil 882 en 2022 de acuerdo con los Servicios de Salud Pública de la capital.

El organismo informó vía transparencia que en 2020, año en que inició la pandemia por Covid-19, hubo 643 casos sobre este virus notificados por las unidades médicas de atención.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En 2022 los reportes fueron dos mil 882 y entre enero y el 4 de noviembre del presente año la cifra era de mil 502.

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, enfermedad que es la etapa avanzada del VIH, virus que afecta al sistema inmune de una persona, pues ataca las defensas del cuerpo y multiplica las células.

Sobre el alza de los casos notificados por la Secretaría de Salud capitalina, el director del programa VIHve Libre, Alaín Pinzón, consideró que esto puede ser porque hay mayor acceso y, probablemente, porque personas de entidades como Estado de México e Hidalgo vienen a aplicarse pruebas de VIH.

Metrópoli Divide opiniones la nueva norma de VIH

"Hay gente de la zona metropolitana que viene a testearse, porque en sus estados no encuentran el acceso o los servicios están estigmatizados. Aquí cualquiera puede formarse para una prueba", dijo a El Sol de México.

El activista destacó el trabajo que llevan a cabo Organizaciones No Gubernamentales, como la que encabeza, para prevenir el VIH. VIHve Libre ha atendido a mil 667 pacientes, de los cuales mil 480 están activos y los apoya con atención y medicamento gratuitos.

Alaín Pinzón aseguró que las organizaciones sirven como espacios seguros y comunitarios, en colaboración con la Clínica Especializada Condesa.

La titular de esta clínica, Andrea González Rodríguez, destacó la importancia de que las autoridades sanitarias acerquen información y tratamientos de prevención a toda la población, como es el caso de la profilaxis prexposición (PrEP), además del uso del condón.

Este tratamiento ayuda a reducir las probabilidades de adquirir VIH, el cual se transmite por la sangre, la leche materna, los fluidos vaginales, el semen y los líquidos preeyucalatorios.

"Lo que estamos buscando es incrementar el acceso al PREP. Bien utilizado es efectivo en 100 por ciento para reducir una infección por VIH. La ciudad lo ha utilizado con mucha fuerza.

"Nos falta agilizar y trabajar en el acceso", comentó la experta.

González Rodríguez dijo que en la capital hay seis mil 359 personas que lo toman como parte del programa de atención de la Clínica Especializada Condesa.

Otro tratamiento para prevenir el VIH es la profilaxis posexposición (PEP), que es recomendable tomar dentro de las primeras 72 horas tras una posible exposición al virus.

"En México, una persona no tendría que morir de Sida y, sin embargo, seguimos teniendo muertes. No hemos resuelto la parte estructural y a los servicios de salud nos hace falta romper barreras y ampliar el acceso (a tratamientos)", mencionó González Rodríguez a 40 años del primer caso de VIH detectado en México.

Pruebas rápidas de VIH en el metro

Ayer, el transbordo de la estación Chabacano, de las Líneas 2 y 9 del Metro, se volvió un sitio para la aplicación gratuita de pruebas rápidas de VIH con el apoyo de AHF México.

Travis, un usuario de este transporte y quien quiso ser identificado de esa manera, fue una de las personas que se aplicaron las prueba, que tiene una precisión de más de 99 por ciento y cuyo proceso es la obtención de sangre con un piquete en el dedo. El resultado está en minutos.

"Es importante por salud, es un tema del que se tiene que hablar y al que se tiene que recurrir", dijo. Confesó que no es la primera vez que se hace el test.

El coordinador de AHF México, Guillermo Bustamante Vera, dijo a este diario que de septiembre a la fecha la organización aplicó 415 pruebas, de las cuales 10 casos fueron positivos y vinculados a servicios de salud.

Lamentó que aún exista un estigma para las personas que viven con VIH, lo cual, afirmó, provoca que no accedan a un tratamiento y a la atención adecuada.

"Desafortunadamente, el virus no solamente el virus no ha sido dañino para el organismo de las personas, sino son las mismas personas que discriminando y estigmatizando no han permitido que los pacientes reciban la atención adecuada y el medicamento", mencionó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Travis consideró que con mayor información y con la eliminación de los estigmas, habría una mejor respuesta contra este virus.

"El problema no es el VIH o el Sida, el problema es la desinformación", comentó.