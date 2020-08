Juez obliga a diputados de NL a ratificar a magistrado rechazado en ocho ocasiones

Ángel Mario García Guerra, protestó para un segundo periodo como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, pero insiste en que el Congreso de Nuevo León sea destituido por haber desacatado en ocho ocasiones la recomendación de la Corte de restituirlo.

En un acto de apenas minuto y medio los diputados le tomaron la protesta y luego al concluir, el Magistrado aseguró que no va a desistir de la sanción a los legisladores. "No, cómo cree, claro que va a seguir. No podemos ser cómplices de violaciones reiteradas a la Ley".

Califica su ratificación como una victoria frente al Congreso, que es un precedente, pero aún más, la proyección de destitución por desacato que un Tribunal Colegiado enviará a la Corte.

Después llegó al edificio del Poder Judicial, adjunto al Congreso, donde en una sesión extraordinaria el Pleno del Tribunal Superior de Justicia determinará la Sala que ocupará el Magistrado, pero estima que sea la duodécima, misma que ocupó hasta el término de su primer periodo en 2018.

En ocho ocasiones el Congreso desacató la restitución hasta la semana pasada en que un Juez determinó un ultimátum a los diputados para su ratificación.

Dice García que la importancia de este precedente no es él, sino la dependencia del Poder Judicial del Estado y reitera la intención de que la Corte destituya al Congreso.

Manuel Arnaud, abogado del Magistrado, hizo una precisión al Tribunal Colegiado para que la destitución proceda sólo contra los diputados que en diciembre de 2018 votaron en contra de su ratificación y no de todo el Congreso, como se planteó.

El proyecto no ha sido enviado a la Corte pero estiman que sea en septiembre cuando ésta resuelva el asunto.