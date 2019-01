La democracia está en riesgo: Sergio Aispuro

CUERNAVACA, Mor.- “Morelos resume los mayores riesgos que he visto para las instituciones democráticas”, advierte Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, en la segunda parte de su entrevista con Organización Editorial Mexicana.

“Vine a un laboratorio y me percaté de los daños que pueden suceder y hacerse a las instituciones electorales. Hasta antes de la elección yo era un convencido de que había un proceso de maduración en las instituciones, en el régimen de partidos, incluso que avanzábamos en la solidez de poderes públicos… Y hoy me quedan dudas, algo que me dice que tenemos que profundizar el fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil".

Aispuro afirma que la paradoja de la elección del 2018 es que el sistema democrático construido por los mexicanos llevó al poder a personajes que no creen en las instituciones electorales que fueron garantes de su triunfo.

“Lo que estamos viendo alrededor del mundo es toda esta molestia de la ciudadanía en general porque la política y sus instituciones no han logrado generar mejores condiciones de vida para la población en general, este discurso contra el establishment ha tenido mucho éxito en todo el mundo, no sólo aquí. Es decir, Andrés Manuel (López Obrador) perdió, y yo era vocal ejecutivo en 2006, perdió en el 2006, pero su discurso fue contra las instituciones y contra las instituciones electorales. Andrés Manuel perdió en el 2012, pero volvió a hablar del tema del fraude, y la candidata al gobierno del Estado de México también perdió el año pasado y es el mismo discurso”.

Y profundiza: “Hay una molestia ciudadana generalizada, en muchos países del mundo, pero en México de una manera sustancial que se alimenta o alimenta su conciencia, su conciencia política, de lo que sucede en ese tipo de discursos. Es decir, hay irritación, hay molestia; como cualquier persona que va molesta a exigir un servicio no entiende de una sensatez, no equilibra, no compensa. La molestia genera eso, y en este caso toda esa molestia, para bien o para mal, con todas las razones que puede tener el presidente, porque hay que reconocer que sus diagnósticos de lo que ocurre tienden a ser correctos, tiene una visión clara de lo que ocurre, quién sabe si las soluciones, pero por lo pronto el diagnóstico sí, y son exitosos”.

En Morelos se encontró, lo confiesa, con que no es fuerte el sistema electoral. "Faltan mecanismos para fortalecer; que un Ejecutivo o un Poder Legislativo pueden poner en riesgo la integridad y la solidez de eso”. Y el problema, lo dice con preocupación, se replica ya en el país: “Creo que el reto que tenemos a nivel local y nacional es el fortalecimiento de los organismos constitucionales autónomos. Es decir, una institución política como el INE o los organismos públicos electorales locales deberían tener un anclaje fuerte en materia presupuestal”, y considera una asignación fija en la ley para evitar vulnerar la autonomía de los organismos.

También, afirma, debe construirse una sociedad civil más fuerte. “Una sociedad civil tiene diferencia de concepto de lo que conocemos como pueblo. Cuando hablamos de una sociedad civil madura hablamos de una sociedad informada”.