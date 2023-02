Marcha en favor del INE: así se movilizó la ciudadanía en todo el país

Este domingo se llevó a cabo una segunda movilización en la Ciudad de México y en todo el país en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

En todo el pais reinó el rosa y el blanco acompañados de pancartas y carteles en los que se leía un rechazo a la reforma electoral plan B, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el norte rechazan el plan B

En Coahuila más de siete mil personas se concentraron en la Plaza Mayor para manifestarse en contra de la Reforma Electoral que intenta destruir al Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde las 10:30 horas, habitantes de la Comarca Lagunera empezaron a llegar para defender al INE y rechazar la iniciativa promovida por la llamada “4T”.

A las 11:00 horas, el sonido instalado tocó el Himno Nacional y luego continuaron las expresiones ciudadanas, como de Fernando Izaguirre, uno de los organizadores del movimiento:

“Aquí está Torreón, Lerdo, Gómez Palacio, San Pedro, Viesca, Matamoros y toda la Comarca Lagunera. Esto es algo ciudadano y no lo va a parar absolutamente nadie, porque México está despertando, el país quiere democracia y que seamos libres. Por eso estamos aquí”, comentó.

Más al occidente del país en Urupan, Morelia, integrantes del Frente Nacional (Frena) se concentraron en la Glorieta de Mc Donald's, ubicada en el cruce de avenida Latinoamericana y el paseo Lázaro Cárdenas para manifestarse en contra del Plan B impulsado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Poco antes de las 11 de la mañana, hora en que fueron convocados, la plaza comenzó a llenarse con pancartas en apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) donde sonaron consignas como "a eso vine, a defender al INE" y "el INE no se toca".

Entre las peticiones que exigieron se encontraba el respeto a la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la renuncia de AMLO.

Así también, en Cuernavaca, capital de Morelos, más de cuatro mil personas se concentraron en Plaza de Armas para protestar en contra del Plan B de la Reforma Electoral, que supone la reducción de recursos destinados al instituto, y que es impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue en tres municipios donde los ciudadanos se organizaron y tomaron las calles de forma pacífica desde temprana. En Cuernavaca la marcha comenzó aproximadamente de las 11:00 horas, mientras que en Cuautla y Jojutla la concentración comenzó alrededor del mediodía.

En el punto de concentración, Jorge Zapata González, nieto del general Emiliano Zapata Salazar, dijo que la Reforma Electoral era un golpe a la dignidad de la gente y no se contempla el mundo democrático que se quedará para futuras generaciones.

"Esa gente que está recibiendo su apoyo (los que aprueban los planes de la Reforma Electoral), que al final de cuentas la van a pagar nuestros nietos... En todo el país están estas manifestaciones; que le tanteen el agua a los magistrados hoy que definan esta situación, porque ni los Congresos de diputados ni de senadores nos van a frenar, y que tengan cuidado cuando el pueblo se levante", señaló.

En la capital del estado, más de cuatro mil ciudadanos se concentraron en el zócalo. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Maru Campos marcha con la ciudadanía en Chihuahua

Al norte del país, en Chihauhua, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, asistió a la concentración en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), donde destacó que siempre estará a favor de este organismo.

"Estamos agradecidos con los chihuahuenses porque sabemos luchar y dar la batalla cuando se trata de cuidar a nuestras instituciones; así lo hicimos muchas décadas", declaró.

"Ya nosotros hace muchas décadas dimos la muestra y vamos a seguir dando la muestra que lo vamos a defender", declaró.

Campos Galván indicó que el presidente Andres Manuel López Obrador, sabe muy bien de dónde viene ella, y cuáles son sus valores, por lo que no era sorpresa que asistiera a este evento.

"Si no hay INE, si no hay elecciones libres, si no hay piso parejo, no hay más nada", expuso, y agregó que siempre será un peligro para México la eliminación de instituciones.





Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua





Lilly Téllez encabezó la marcha en Hermosillo

Igualmente en el norte, una multitud de personas se manifestaron en la Plaza Zaragoza, para protestar en contra del “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar al Instituto Nacional Electoral (INE).

En apoyo a las diversas manifestaciones que se han desplegado a nivel nacional para manifestarse a favor del INE, agrupaciones ciudadanas bajo consignas como “Mi Voto No Se toca”, “El INE No Se Toca”, entre otros, se reunieron portando vestimenta rosada para refrendar su apoyo al movimiento desde las 10:00 horas de este 26 de febrero.

Fueron alrededor de mil personas las que se reunieron frente al Palacio de Gobierno del Estado de Sonora y el Palacio Municipal de Hermosillo para manifestar su descontento, contando con la presencia de personalidades de la oposición a la actual administración de Morena en el Gobierno Federal, como la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez.

Por otra parte, la manifestación se replicó en más ciudades de Sonora, como Cajeme, Nogales y Navojoa, de manera simultánea a la que se realizó durante este domingo, en la capital sonorense, así como en otras 100 ciudades del país.

"El pueblo mexicano se siente agraviado por esta imposición"

“El INE es de los ciudadanos, el INE no se toca”, fue la consigna ciudadana que se escuchó en la concentración por la defensa del Instituto electoral, en Plaza Fundadores en la ciudad de Durango este domingo 26 de febrero.

Cientos de duranguenses, organizaciones civiles, jóvenes, mujeres, familias, se concentraron en pleno centro de la ciudad, para alzar la voz, ante el denominado “Plan B”, con el que se debilita al órgano electoral.

Fernando Díaz del Frente Ciudadano, recordó que miles de personas se sumaron en esta concentración simultánea en 112 ciudades y en 18 países, abarrotando entre otras plazas, la plancha del Zócalo capitalino, el pueblo mexicano se siente agraviado por esta imposición que pone en riesgo la democracia, porque se pone en evidencia un gobierno autoritario y regresivo.

Por su parte, en representación de jóvenes, Ignacio Mendivil, resaltó que miles han salido a expresar en nombre del pueblo de México, que las instituciones emanadas de la ciudadanía no se tocan, “hoy tenemos el poder de decirle a mi generación que sino cuidamos lo que nos heredaron nuestros abuelos y nuestros padres, dejaremos de ser libres, y perderemos la democracia”.

Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango





En algunas entidades fue poca la asistencia

En la Plaza de Armas de la ciudad de Zacatecas se llevó a cabo una concentración ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Dicho espacio ubicado frente al Palacio de Gobierno y que días antes lució abarrotado con miles de universitarios que participaron en la marcha por la paz, este domingo lució apenas al 50% de su capacidad.

También hizo acto de presencia el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, el único dirigente político local que tomó el micrófono fue Raymundo Carrillo, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Enfatizó que los representantes de los institutos políticos participan "sin afán de proselitismo", sino como ciudadanos.

La Plaza de Armas lució al 50 por ciento en la concentración realizada en defensa del INE. / Raúl García | El Sol de Zacatecas





En Pachuca, Hidalgo, concluyó la marcha contra el Plan B y en favor del INE de manera pacífica y con unos mil participantes, sin contratiempos.

Al movimiento se unieron niños, jóvenes, adolescentes y principalmente adultos mayores. Entre ellos también asistieron políticos priistas como panistas y del Movimiento Ciudadano, tales como sus dirigentes.

Desde las 11 de la mañana comenzó el evento con una concentración en el Reloj de Pachuca, sin embargo, luego de las palabras de la organización Sembrando Arte, se organizó la marcha alrededor de esta plancha para continuar por la avenida Guerrero.

De ahí caminaron en sentido contrario sobre la avenida Matamoros.

concluyó marcha a favor del INE. / FOTO: WENDY LAZCANO

... en otras fue mucha mayor

En Aguascalientes, con una plaza abarrotada, en donde se registró una participación de más de 15 mil personas, familias completas manifestaron su inconformidad por la recién reforma aprobada denominada Plan B, y reiteraron el llamado a los jueces que no renuncien a su independencia y declaren la inconstitucionalidad de esas normas secundarias.

Al grito unánime de “el INE no se toca, democracia y libertad el INE nos lo da, yo vine a defender el INE”, los ciudadanos ondearon pañuelos rosas, manifestando el apoyo incondicional a la institución, pero también, recalcaron que el estar presentes es para unirse a la lucha en defensa de la democracia y la libertad de México.

Con la aprobación de este Plan B, “se está violando flagrantemente al constitución y se está comprometiendo seriamente nuestro derecho al voto, así como la certeza a las elecciones federales, estatales y municipales a celebrarse el próximo año”, sostuvo Humberto Chávez.

Cabe señalar que, en la nutrida participación, estuvieron presentes, el senador por Aguascalientes, Antonio Martin del Campo, diputados federales, diputados locales, empresarios, representantes sindicales del sector automotriz, Frente Nacional por la Familia (FNF), integrantes de FRENA, regidores y algunos alcaldes municipales.

Más de 15 mil aguascalentenses se concentraron en la Plaza de la Patria | Karla Barba | El Sol del Centro

El INE no se toca en Veracruz

Miles de cordobeses en Veracruz se sumaron este día a la denominada macha en defensa del INE a través de la cual externaron su rechazo a las recién aprobadas reformas a leyes secundarias en materia electoral aprobadas esta semana en el Senado de la República.

Vestidos de blanco y rosa, portando cartulinas con mensajes como “El INE no se toca”, “AMLO se va, el INE se queda”, “Mi voto no se toca”, miles de cordobeses recorrieron parte del Centro Histórico ante la expectativa de transeúntes que disfrutaban de su domingo en familia.

Aunque la movilización estaba programada para las 11:00 horas de este domingo, desde las 10:30 horas algunos cordobeses comenzaron a llegar al parque 21 de mayo donde fue la concentración para después recorrer parte del centro histórico de la ciudad de Los 30 Caballeros.

Tras entonar el Himno Nacional Mexicano los ciudadanos, convocados a la marcha a través de diversas redes sociales y grupos de WhatsApp, salieron en recorrido por la Avenida 1 para llegar a la Calle 4, bajar la Avenida 3 y hasta la Calle 5 donde tomaron nuevamente la Avenida 1 y terminaron en la plaza principal de Córdoba.

Entre los asistentes destacaron el exsenador y exdiputado Federal Panista, Juan Bueno Torio; el exalcalde de Córdoba, Tomás Ríos Bernal, representantes de Cámaras de Comercio, Empresariales y Transportistas, así como empresarios cordobeses como Guillermo Rivas, entre otros.





Miles de cordobeses se sumaron este día a la denominada macha en defensa del INE/Foto: Roberto Téllez | El Sol de Orizaba

"Somos más fuertes que el sol"

Con media hora de discursos, se llevó a cabo una nueva movilización en ciudadanos en San Luis Potosí.

La cita se marcó a las 11 de la mañana en la Plaza de Los Fundadores en la capital del estado, aunque fue poco después cuando dieron inicio los discursos por parte de tres oradores, entre ellos Gonzalo Benavente González, integrante del primer consejo electoral en San Luis Potosí, que fue también el primer organismo ciudadano en el país que se hizo cargo de las elecciones.

En los discursos hicieron referencia a las modificaciones que aprobó el Senado “sin cambiarle ni una coma” a la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, por ejemplo el hecho de que reducirá el personal del Instituto, con lo que mermaría su capacidad para organizar las elecciones.

Aunque a momentos la plaza parecía tener menos afluencia que en la movilización del 13 de noviembre, se hizo notar que muchas personas se quedaron en las calles que desembocan en la Plaza para buscar la sombra de los edificios, mientras sobre la plancha de la plaza otros decían “somos más fuertes que el sol”.





Cristian Robledo | El Sol de San Luis





En Cancún hubo marcha, pero no apoyaron políticos

Al grito de "¡INE aguanta, el pueblo se levanta!" un millar de cancunenses marchó este domingo por la avenida Tulum, principal arteria vial de la zona centro de Cancún.

La convocatoria para manifestarse se hizo a las 11 de la mañana, sin embargo hubo que esperar hasta las 12 del día para iniciar la marcha, que partió de la Plaza de la Reforma frente al palacio municipal hacia la glorieta de “El Ceviche” donde tradicionalmente convergen todas las manifestaciones públicas.

Con pancartas y mantas de rechazo a las reformas del INE, y con banderas de México, los protestantes caminaron y arengaron protestas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Vestidos en colores rosa la mayoría de los inconformes se concentraron en la explanada frente al palacio municipal, donde por más de una hora se manifestaron sin que hubiera un orador oficial.

Se notó la ausencia de políticos de la oposición, no hubo ningún líder visible de PRI, PAN o PRD en el movimiento.

Actualmente Morena tiene el control de casi todos los municipios de Quintana Roo, el gobierno estatal también es morenista, por lo que no hubo acarreados, ni estructura que respaldara o diera fuerza a la manifestación de este domingo en contra del presidente en Cancún y demás municipios de Quintana Roo.

En Nuevo León se calculan cerca de 30 mil asistentes

Vestidos de color rosa o blanco, en familia, solos y hasta con mascotas, miles de personas han salido a concentrarse en la Explanada de los Héroes, en la Gran Plaza, para oponerse al plan B del presidente Andrés Manuel López.

Protección Civil del Estado ha señalado que asisten 22 mil personas, mientras los organizadores afirman que son 30 mil.

Los integrantes de la organización Frena si marcharon por varias calles con una banda de guerra al frente, y al rechazo del plan B, sumaron la salida del presidente del cargo.

El resto, miles, llenaron la Explanada frene a palacio de Gobierno.

En forma discreta, dirigentes e integrantes de los Comités directivos de diversos partidos políticos, también hicieron presencia para rechazar las reformas al INE.

Todos han coincidido en acudir por las vías legales, concretamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para invalidar las reformas presidenciales.

Marcha en NL. Foto: David Casas | Corresponsal

En la frontera comienza la marcha

En punto de las 11:00 de la mañana iniciará la manifestación en Mexicali, a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Plaza de los 3 Poderes en el Centro Cívico de la capital del estado a la cual empieza a llegar la gente.

Diversas personalidades como dls veces alcalde de Mexicali, Eduardo Martinez Palomera, el ex secretario de Desarrollo Económico del Estado, Sergio Tagliapietra y el ex dirigente de Coparmex Mexicali, ya se encuentran presentes.

Frente al edificio del Poder Ejecutivo del estado, se ha colocado un escenario con una gran pantalla, que es donde hablarán los oradores que defenderán el INE en contra del llamado “Plan B” de la reforma electoral, que debilita esta institución.

La concentración se realiza simultáneamente en más de 100 ciudades del país según los organizadores, así como el zócalo de la Ciudad de México frente a Palacio Nacional.