"No tengo cola que me pisen", gobernador de Veracruz a senadores del PAN

El gobernador del Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que no teme a la solicitud de desaparición de poderes en la entidad que buscará la bancada del PAN en el Senado y al juicio político que planean en su contra, pues aseguró que "no es Yunes ni Duarte" y no tiene cola que le pisen.

Entre risas, Cuitláhuac García señaló que no tiene ningún temor por las acciones que vayan a emprender los senadores, de quienes dijo, "están en todo su derecho de vigilar a los gobernadores".

"Son libres de lo que ellos hacen, ¡por Dios!, yo no soy Yunes ni Duarte, no tengo cola que me pisen, no me voy a amparar, ellos están en su derecho, qué bueno que vigilen a los gobernadores porque es parte de su trabajo. Yo soy académico, soy maestros y estamos haciendo bien las cosas".

Destacó que una vez que se nombró a una encargada en el despacho en la Fiscalía General del Estado el índice de homicidios ha ido a la baja, a lo que opinó que resultaba muy extraño comparado a cuando estaba Jorge Winckler al frente.

"A partir de que el Congreso decide poner a una encargada de despacho se vinieron abajo los homicidios en todo el estado, ¿Es muy extraño no? Acuérdense que yo había dicho que había algo raro, de complicidad en la Fiscalía anterior", agregó.

Asimismo, el mandatario estatal anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene avances en torno a lo sucedido a la matanza en el bar Caballo Blanco y serán dados a conocer en unos días.