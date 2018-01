Partidos políticos niegan el perfil de sus aspirantes

Un análisis realizado por el Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara (UdeG) revela que los partidos políticos se niegan a presentar el curriculum o la trayectoria de sus aspirantes, porque resulta más costeable evitar que los ciudadanos se enteren de sus anteriores encargos, y se dejen llevar por las campañas, dirigidas a las emociones, más que a la razón, explicó Mónica Montaño Reyes, investigadora del Departamento de Estudios Políticos.

"Hemos pedido información a los partidos políticos sobre la trayectoria de sus candidatos y no nos han respondido. En Internet se puede encontrar muy poco, la agrupación Wikipolítica es con la que he tenido contacto y me ha mandado las biografías de sus aspirantes, pero aún así, los ciudadanos no conocen quiénes son las personas que están postulándose y tampoco los partidos están interesados en mostrarlos".

Dicho análisis, elaborado entre noviembre del año pasado y enero, identificó que solo la agrupación Wikipolítica, que postulará candidaturas independientes, ofrece información respecto a sus aspirantes a cargos de elección popular y la mayoría de ellos son jóvenes menores de 30 años, que iniciaron su vida pública como activistas y no han tenido cargos públicos, pues el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuenta con aspirantes en su mayoría hombres del sector empresarial; el partido político Movimiento Ciudadano con exalcaldes y exdiputados, casi todos exmilitantes de otros partidos y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con políticos experimentados, la mayoría de ellos hombres.

"Desgraciadamente cuando los ciudadanos no conocen estas historias de vida, pueden dejarse guiar por los dos elementos que son más importantes para la gente a la hora de votar, que es la campaña electoral, porque la mayoría de los ciudadanos entrevistados dicen que la campaña sí tiene un peso en ellos y sabemos que no son para nada informativas, sino emocionales; y por otro lado, la imagen que tenga el partido político y si tiene una mala o buena imagen solo por ciertos líderes, los ciudadanos van a votar por una lista de candidatos sin ver más allá y esa ha sido la consecuencia de los malos políticos".