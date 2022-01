Redim pide investigar a Samuel García y Mariana Rodríguez por adopción de bebé

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) externó su preocupación ante la nula perspectiva de derechos de la niñez en la extracción de un bebé por parte de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, además, pidió se investigue el suceso.

“Las diversas fotografías de su persona expuestas en redes sociales, sin el tratamiento adecuado para la protección de su identidad y en algunos casos incluso usando colores identificados con la campaña del partido político que llevó a su cargo al actual gobernador y a su esposa, son muestra de ello”, indicó Tania Ramírez Hernández, Directora Ejecutiva de Redim.

⭕️ REDIM expresa profunda preocupación por la extracción de un niño de 5 años de edad realizada por una servidora pública, titular de la Oficina “AMAR a Nuevo León” y también esposa del Gobernador del estado, bajo el argumento de un permiso de convivencia https://t.co/weGdhngWvM — Derechos Infancia (@derechoinfancia) January 16, 2022

La organización de la sociedad civil resaltó que sin importar que detrás de estos hechos pudiera haber una aparente motivación humanitaria, es fundamental recordar que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y que es obligación del Estado, y de sus representantes, velar por estos derechos en primer término.

La adopción es un mecanismo válido y valioso para estos niños y niñas, de ahí que deba existir todo el cuidado en sus lineamientos para no ser trivializado o descuidado.

Se debe recordar que la Ley general de derechos de niñas y niños prohíbe en sus artículos 68 y 80 la difusión de imágenes de niñez y se llama la atención en especial cuando son víctimas. Este bebé está bajo responsabilidad jurídica del DIF local y precisamente por ello no puede ser expuesto de ninguna forma, pues se le revictimiza.

El derecho a vivir en familia y los estándares para la protección de la niñez con necesidades de atención especiales son en este caso obligaciones del DIF-NL y del DIF Nacional. Será muy importante conocer cuál es la valoración que se haga desde estas instancias sobre la protección de este niño a vivir en familia, a no ser revictimizado ni usado un fin de semana para generar beneficios en términos de popularidad y en redes sociales monetizadas.

¿Qué hizo Mariana Rodríguez?

El gobernador Samuel García y a su esposa, Mariana Rodríguez, titular de la Oficina “AMAR a Nuevo León”, obtuvieron un permiso para adoptar a un menor con discapacidad del DIF Capullos, durante este fin de semana.

La esposa del Gobernador de Nuevo León, extrajo del centro del DIF Capullos a un niño de 5 años de edad, con discapacidad, bajo el argumento de un permiso de convivencia de fin de semana.

A través de su cuenta de Instagram, Mariana Rodríguez anunció que el pequeño pasaría un fin de semana con ellos y así como lo dio a conocer, publicó diversas fotos de su convivencia.

Usuarios de las redes sociales criticaron a los funcionarios por lucrar con un menor, además de que los acusan de haber violado el protocolo de adopción.

Inadmisible @marianardzcant ❗



Un niño no debe ser un accesorio caza likes



Es una reverenda estupidez llevar a un menor a vivir una vida que no le será permanente



Y no me refiero a lo material, sino al apego emocional



Sigan subiendo a esta tarada por intere$



Imbéciles ❌ pic.twitter.com/zzfZmuPU1D — Angel del Señor 💕 (@PrincessPrian) January 15, 2022 Mariana Rodríguez “adoptó” por un día a un bebé de capullos. ESPERO que existan protocolos para hacer eso, porque hasta donde tengo entendido NO PUEDEN SACAR a los niños del albergue, como si fueran juguetes y luego regresarlos como si nada. — MemeYamel (@MemeYamelCA) January 15, 2022 Samuel y Mariana, propaganda ConLosNiñosNo



Mariana Rodríguez y el gobernador Samuel García anunciaron que Emilio, un bebé del DIF Capullos, vivirá con ellos durante este fin de semana. a 100 dias de Gobierno NL, 2022 pic.twitter.com/x3q5sdvwSV — Fernando Diaz (@fdiaz2050) January 15, 2022