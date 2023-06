Ricardo Monreal afirma no estar en desventaja contra las otras corcholatas de Morena

El senador y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal dice no sentirse en desventaja para competir en la encuesta interna de Morena en la que surgirá el candidato a la presidencia del país para las elecciones del 2024.

Durante su gira por Sinaloa, el senador acudió a un evento acompañado del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en donde se reunió con una gran cantidad de simpatizantes que lo apoyan como el mejor prospecto para que represente a los morenistas en las casillas.

Ante eso, el presidente de la Jucopo en el senado, dijo no sentirse en desventaja ante las otras "corcholatas" del partido.

"No me siento con menor ventaja, ayer bromeando con el gobernador, le dije entre comida; Rubén parte tu corazón, no lo entregues todo a un lado, pártele un pedacito para tu amigo”, recordó.

Es costumbre

Por otro lado, Monreal sostuvo que la adversidad siempre ha sido un elemento que le juega en contra.

Asimismo, afirmó que el resto de corcholatas, como Marcelo Ebrad, Claudia Sheimbau y Adán Augusto López Hernández, no tienen su cartera política.

