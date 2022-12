Samuel García se anota en la lista para los candidatos presidenciales de 2024

El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda dijo este lunes que se apunta en la lista de aspirantes a la candidatura presidencial de su partido, Movimiento Ciudadano (MC) y aunque dijo que está concentrado en gobernar su estado, subrayó que también desea buscar la candidatura de su partido.

“Ahorita estamos concentrados en Nuevo León, falta mucho y para eso lo dije muy claro, Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos, sin embargo, me apunto como uno de ellos”, dijo ante medios de comunicación el mandatario estatal.

Posteriormente, Samuel García, al hacer uso de la palabra en la la Convención Nacional de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que hoy ha demostrado que se puede gobernar bien y están cambiando la historia de Jalisco y construyendo un nuevo Nuevo León y, ahora viene construir un nuevo México Naranja y alegre en el 2024.

“Yo realmente, no sé si vamos a ir juntos o en bola, solos o en coalición, lo que sí sé es que no ocupamos a nadie y que solos ganamos y ganamos bien y a las pruebas me remito”, recalcó.

Entre bromas, desde el estrado, dio un espaldarazo a Luis Donaldo para una próxima candidatura gobernador.

“Yo no sé quién va a ser el candidato -al fingir una tos y mirar al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rojas-pero, aquí tenemos gallos y mujeres fregonas”, expresó el gobernador.

Finalmente, dijo que México tiene futuro para los niños y bebés, mientras concluyó que los niños son el futuro y en MC están trabajando para abrir estancias donde otros las cierran y en donde se dejan a los niños sin quimioterapias.

Previamente, el Luis Donaldo Colosio Rojas, alcalde de Monterrey, Nuevo León, en ese mismo espacio, dijo que si se le quiere dar el derecho a la alegría a una persona, había que devolverle la capacidad de soñar y defenderla de esas personas que le quieren destruir esa capacidad y sobre todo fomentar sus sueños para hacerlos una realidad material.

Asimismo, hizo un llamado a los integrantes de su partido a trabajar por la gente para lograr igualdad, la promoción de los derechos y la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad.

“El derecho que tienen todos a la alegría, a poder soñar y a través de estos sueños materializar a nuestras familias, a nuestras siguientes generaciones, desprovistas de los problemas que quizá a algunos de nosotros a muy temprana edad nos destrozó esa capacidad de soñar, pero que gracias a la mano amiga, al concejo, gracias al respaldo nos atrevemos a soñar una vez más con el Mexico con que todas y todos merecemos”, dijo Colosio Rojas.

Al emitir su mensaje, los integrantes del Consejo Nacional de MC, por segunda ocasión, aclamaron al alcalde neoleonés llamándolo “presidente”, mientras que él, entre sonrisas sólo atinó a agradecer el gesto.

“Presidente municipal, espérense, espérense; muchas bendiciones. ¡Ánimo, porque el futuro es naranja!”, concluyó a coro la cúpula de MC reunida en el Salón Olmeca del World Trade Center.

En su oportunidad, el alcalde de Guadalajara, Jalisco, Pablo Lemus agradeció su respaldo al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de quien dijo que gracias a él ganó su primera candidatura y subrayó que siempre le va a guardar su lealtad.

Asimismo, dijo el alcalde que otra persona que le ha respaldado, es el senador y coordinador nacional de MC, Dante Delgado Ranauro. También, Pablo Lemus ofreció su mano a la militancia de su partido para seguir ganando elecciones.