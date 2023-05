Samuel García destapa a su esposa Mariana Rodríguez para senadora por NL

Monterrey.- El Gobernador Samuel García destapó a su esposa Mariana Rodríguez para el Senado de la República y señaló que su mamá lo quiere a él de Presidente.

En el evento "Te Amo Mamá", en el Centro de las Artes, en el parque Fundidora, el gobernador aprovechó la presencia de su madre Silvia Sepúlveda para decir que lo ha impulsado en sus campañas de diputado local, senador y gobernador. "Y ahora está todos los días: 'Presidente, Presidente".

"Ya quiere campaña, Mariana va de Senadora y yo le ayudo. Pérate, pérate", agregó refiriéndose a su madre.

En su mensaje de agradecimiento a su mamá, Samuel García hizo un repaso del impulso que le ha dado en la vida.

"De niño le dije que yo quería ser el Papa, y me empezó a llevar a misa diario, me hizo monaguillo y ahí me traía todos los días persignado. Me trajo de monaguillo, luego me trajo en la tele, luego me metió al fútbol americano, siempre pendiente".

En el evento a las madres neolonesas organizado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, Mariana Rodríguez, titular de la Oficina Amar a Nuevo León, destacó la fortuna de convertirse en mamá al concebir a su hija Mariel, y de celebrar su primer Día de las Madres.

“Mi primer día de las madres significa muchas cosas para mí; cuántos espacios carecemos para lactar, que las estancias infantiles son importantísimas, que la educación de Nuevo León tiene que ser la mejor del país para nuestros niños, que ningún niño debe estar solo en las primeras etapas de la vida, que ningún niño debe de pasar hambre, y que en Nuevo León debemos de dar la mejor atención médica con cobertura gratuita universal para nuestros niños”, refirió.





"Te Amo Mamá", en el Centro de las Artes, en el parque Fundidora. Foto: Cortesía Gob





La secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, subrayó como prioridad dotar de herramientas a las madres y, en general, a todas las mujeres, para que cuenten con un piso parejo que les permita a ellas y a sus familias, alcanzar mejores condiciones de vida.

A la fecha, 45 mil 566 madres ya cuentan con un apoyo de los programas “Hambre Cero”, “Impulso a Cuidadoras”, “Incluir para Ser Iguales”, “Jefas de Familia”, o reciben atención por parte de los Centros Comunitarios de la dependencia. Además, resaltó el hecho de que con dichos programas y acciones, también se beneficia indirectamente a siete mil 804 madres de familia.