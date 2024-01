Se va del PRI: Héctor Astudillo anuncia su renuncia definitiva

El ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, anunció este día su renuncia definitiva de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y anunció que su vida política a partir de este momento será en una posición desde la sociedad civil, aunque reveló que ya recibió ofertas de partidos políticos pero que no estará en la boleta de la próxima elección.

En la lectura del comunicado que hizo en el patio de su casa, Héctor Astudillo Flores estuvo acompañado de la mayoría de quienes fueron parte de su gabinete en el gobierno estatal, así como su hijo, el diputado Ricardo Astudillo Calvo, el diputado Héctor Apreza, entre otros políticos locales.

A pesar de ello, estableció que la renuncia es una decisión propia y no ha presionado a nadie para que lo siga, incluso su hijo Ricardo indicó que analizará el tema, pero por el momento se mantiene en la bancada del PRI.

En el documento que leyó para establecer el motivo de su renuncia, Astudillo Flores hizo un recuento de más de 40 años de trabajo en el PRI que iniciaron en la ciudad de México como asistente y que le permitieron ocupar la dirigencia estatal del partido y cargos como tres veces diputado local, tres veces alcalde en funciones y gobernador del estado.

Héctor Astudillo Flores estuvo acompañado por quienes fueron parte de su gabinete en el gobierno estatal, así como su hijo, el diputado Ricardo Astudillo Calvo. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco.

Mencionó: "De manera especial tuve el honor de ser dos veces candidato a gobernador, la primera la perdimos y como decía Napoleón Bonaparte, se aprende más de una derrota que de 100 victorias”.

En el tema partidista explicó que en su trayectoria siempre trató de impulsar cuadros competitivos, capaces, hombres o mujeres anteponiendo siempre el merecimiento y la justicia basados en el trabajo. “Creo en la gratitud y en la reciprocidad, creo también en la Buena Fe, creo en la buena amistad, en la que no se tuerce por intereses políticos y siempre ha sido el respeto un valor fundamental en mi convivencia con los demás”.

Dijo que la lista de candidaturas que se han dado a conocer para los cargos de elección popular que estarán en juego en la elección de julio próximo, “están solamente anunciando que se llevaran los restos que quedan del PRI”.

“Ya no me siento del PRI de hoy, que se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología, sin debate, ni mucho menos reflexión. He protestado desde que el Presidente del PRI Nacional, se apropió de las facultades de las bases Municipales y Estatales para poder hacer solo lo que le convenga a él y no al priismo nacional. No acepto al PRI que determina por cercanía o incondicionalidad y que no reconoce liderazgos, ya no deseo pertenecer a un PRI sin ideales y sin idealistas y me avergüenzo de un PRI en el que frecuentemente Alejandro Moreno Cárdenas, se ha visto envuelto en confrontaciones internas y en acusaciones hacia su persona que han causado bajas importantes de hombres y mujeres con trayectorias reconocidas y valiosas”.

Finalmente Héctor Astudillo realizó un comparativo del trato que el PRI nacional ha dado a Guerrero, comparándolo con el estado de Campeche, en el que Guerrero tiene dos millones 600 mil votantes, mientras que campeche tiene 600 mil, en las últimas elecciones Guerrero aportó al PRI 580 mil votos, mientras que campeche sólo 129 mil, a pesar de ello de Campeche se postularon dos políticos en la lista de representación proporcional y Guerrero no le otorgaron ningún espacio.

“Es momento de empoderar a la ciudadanía, hay que darle fuerza y hay que escucharlos más, es aquí donde podemos encontrar la única solución, en una gran votación masiva el próximo 2 de junio, pero alguien lo tiene que empezar a organizar ya”.

