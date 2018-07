Suspenden momentáneamente las elecciones en Santiago el Pinar, Chiapas

La consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Blanca Estela Parra Chávez, reportó que se ha suspendido momentáneamente las elecciones en el municipio de Santiago el Pinar, debido a que un grupo de personas ha generado violencia e impedido las votaciones.

Enfatizó que en este momento se han suspendido momentáneamente las elecciones en Santiago el Pinar, para que se puedan levantar todas las actas ministeriales y, esperamos que podamos regresar a las votaciones, todas y cada una de las denuncias van a tener un seguimiento muy puntual para que se aplique la ley.

Mencionó en entrevista con El Heraldo de Chiapas que el hecho de violencia en el municipio de Santiago el Pinar ya fue dado vista a la Fiscalía especializada para la Atención de Delitos Electorales, tenemos seguridad allá, lo más importante es el resguardo de personal, de la gente que vota, de tal suerte que lo urgente es garantizar la seguridad.

Afortunadamente es un caso aislado, esto no significa que no se esté atendiendo, estamos interviniendo, está presente la seguridad, tenemos resguardo policiaco, vamos a proteger al personal electoral y a la población votante, reiteró la consejera Parra Chávez. Refirió que desde el IEPC hemos estado exhortando a los partidos políticos para que a su vez, lo hagan con simpatizantes y militantes, que permitan que los ciudadanos ejerzan su voto de manera libre en cada una de las casillas electorales.

En la mayoría de las casillas en el estado hay una gran afluencia de votantes, la gente está saliendo a votar, está defendiendo su derecho al voto, hay que cuidar nuestro derecho, el voto, pero que los partidos políticos, representantes partidistas y candidatos, militantes y simpatizantes, que calmen a su gente, que “amarren sus peros, el que tenga cucho que lo amarre”.

Precisó Parra Chávez que en el municipio de Santiago el Pinar en un primer momento representantes de partidos políticos ante mesas directivas de casillas, no podían ingresar por no llevar su acreditación, pero el INE ha determinado que puedan hacerlo con una credencial, los funcionarios al no tener esta información no les permitieron el acceso.

Se ha vertido la información a todos los funcionarios de mesas directivas de casillas para que puedan ingresar todos los representantes de los partidos únicamente con su credencial y que aparezcan en las listas de registros de representantes partidistas, acotó.