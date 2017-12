Timan a ciudadanos al pedir firmas de apoyo para Kumamoto y son para otros independientes

Guadalajara, Jal. (OEM-informex).- Al apoyar el inicio de la recolección de firmas de los aspirantes a candidatos independientes locales, Pedro Kumamoto Aguilar, quien busca ser senador independiente, denunció que hay algunos auxiliares de otros aspirantes independientes que “timan” a los ciudadanos y piden las firmas para él cuando en realidad son para otros. A él le faltan 18 mil firmas.

“Hemos encontrado en diversos sitios y lo veo más como una práctica de algunos auxiliares, no como una práctica de aspiraciones, nos los hemos encontrado en el Centro, en la FIL o en el resto del estado, no es una práctica generalizada pero sí existe, por eso hay que dejarlo muy claro” y que no se engañe a las personas al decirles que los apoyarían, cuando en realidad son para otros.

Exhortó a los ciudadanos a bajar la aplicación para que lo apoyen en las más de 18 mil firmas que le faltan y que buscará alcanzar en los próximos 23 días que le quedan, pero también que estén atentos e identifiquen a quienes les solicitan el apoyo ya que todos tienen un gafete con el logotipo de candidatura el cual consta de un árbol a colores y su nombre.

Al iniciar con el proceso de recolección de firmas para alcanzar su sueño, Susana Ochoa, aspirante a diputada por el Distrito 10 en Zapopan, donde inició la aventura d Pedro Kumamoto, indicó que a través de la llamada plataforma “Vamos a Reemplazarlos”, intentarán llegar con el mayor número de diputados posibles.

Ahí recordó algunas de las frases que utilizó Kumamoto cunado se lanzó como candidato independiente para diputadlo local y señaló que en ese tiempo “no se equivocó y aquí estamos recuperando la política para las personas paso a paso, quitándole privilegios a quienes hicieron de la política un negocio y abriendo el camino para que más personas sean parte de la toma de decisiones del estado”.

En general los nueve aspirantes a diputados independientes se comprometieron a seguir con la misma línea marcada por Pedro Kumamoto y seguir como “la fuerza política más genuina, más cercana, austera, transparente y ahora seremos la más grande y ser responsable con el papel que nos toca construir en este estado” y con ello reivindicar lo que significa ser una oposición responsable en el país.

Finalmente señalaron que la violencia que se vive en el estado no será motivo para que ellos refuercen su seguridad, sino que sólo tomarán algunas medidas extras por ellos mismos como es no salir de noche, no acudir a lugares peligrosos e ir siempre acompañados de alguien, pero ninguno renunciará a su decisión de ser candidatos independientes.