“Urge tomar medidas, no multiplicar pretextos”: Zaldívar critica declaraciones de fiscal de NL por caso Debanhi

Con la frase “urge tomar medidas, no multiplicar pretextos”, Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), criticó algunas declaraciones realizadas por Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal general de justicia de Nuevo León, en las revictimizó a las mujeres que han desaparecido en la entidad en las ultimas semanas.

Las declaraciones del fiscal ocurrieron esta tarde durante la conferencia de prensa que autoridades del estado ofrecieron para dar a conocer avances en las investigaciones en torno a la muerte de Debanhi Escobar, joven de 18 años que fue hallada muerta en el fondo de una cisterna de un motel en el municipio de Escobedo.

Durante su presentación Adolfo Guerrero explicó que la semana pasada existía el reporte de 32 mujeres no localizadas en la entidad, de las cuales 20 ya se tenía información de su paradero “pero no las podíamos dar de baja en la carpeta hasta que no las tuviéramos en presencia de nosotros”. Fue precisamente luego de esta declaración que el fiscal justificó las desapariciones de mujeres en Nuevo León.

"Regularmente todas estas no localizaciones o desapariciones son originadas porque salen de su domicilio voluntariamente, tienen algún problema en la familia, los jóvenes… en la mayoría de los rangos de 14 a 25 años, los jóvenes regularmente es por rebeldía es lo que se reporta en estos casos”, dijo.

Increíble esta declaración. Nada, nada justifica que desaparezcan y maten a las mujeres y niñas. Urge tomar medidas, no multiplicar pretextos. #NiUnaMas https://t.co/OHCwTQisiO — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) April 28, 2022

Horas después de esta declaración, el presidente del Máximo Tribunal del país utilizó su cuenta de Twitter oficial para criticar los dichos del fiscal y explicar que ningún argumento justifica la desaparición y feminicidio de mujeres y niñas.

“Increíble esta declaración. Nada, nada justifica que desaparezcan y maten a las mujeres y niñas. Urge tomar medidas, no multiplicar pretextos. #NiUnaMas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Durante la conferencia de prensa de las autoridades de Nuevo León en torno al caso Debanhi, la Fiscalía reveló nuevos vídeos que muestran los últimos minutos de la joven con vida. Al respecto los funcionarios aseguraron que una de las líneas de investigación que siguen en este caso es que Debanhi “cayó todavía viva” a la cisterna del motel donde se le encontró sin vida.

“Por el lugar y lo que encontramos, la muchacha cayó todavía viva. Donde se encontró estaba viva y tuvo oportunidad todavía de reaccionar”, dijo un experto forense durante la presentación de los videos.