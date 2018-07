Queremos cuentas claras: Jaime Bonilla

Tijuana.- En entrevista con el senador electo por Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se platicó sobre los trabajos que desempeñará luego de tres meses de función en el Senado, para después tomar el puesto de Coordinador Estatal de Desarrollo del Gobierno Federal, en donde vigilará los recursos federales que se destinan al estado.



"Voy estar tres meses para presentar iniciativas pensadas por el ejecutivo al congreso, estaremos votando, estaremos revisando desde entonces el presupuesto, que debe de votarse antes de que termine diciembre. ¿Por qué digo lo del presupuesto? porque va a depender de este presupuestos todas las gestiones y compromisos que tenemos, que hemos platicado con la comunidad del nuevo proyecto de nación".

Sobre las propuestas hechas para Baja California referentes a la disminución del IVA y la creación de una zona económica libre, apuntó. "Aunque algunas de cosas vamos a decir facultades necesariamente del Senado en algunos aspectos, si tenemos la facultad de gestionar y buscar ya con el Congreso de la Unión, compuesto por la cámara alta y baja la presentación de las iniciativas y empujarlas, perfeccionarlas y mandarla al voto".

"Algunas tendrán prioridades como son las que acaba de mandar el licenciado López Obrador, con respecto básicamente al cambio de régimen que está habiendo, porque lo que estamos viendo ahorita es una revolución pacífica del pueblo, el pueblo habló, en su gran mayoría el licenciado López Obrador ganó 31 de 32 estados y el grito de la población es cambiar las cosas".

Bonilla Valdez estará laborando para el senado del primero de septiembre al primero de diciembre del año en curso, para después desempeñar el cargo de Coordinador Estatal de Desarrollo del Gobierno Federal.

"El licenciado López Obrador me invita a que sea su coordinador en el estado de Baja California, obviamente yo pedí el voto para el Senado, pero dentro de la petición del voto de los ciudadano, también hubo el compromiso de nuestros proyectos y la gente me decía: 'nosotros lo que queremos es que nos cumpla' yo creo que esta oportunidad va a ser mucho más directa para poder asegurarnos que los recursos lleguen abajo, no se queden en el camino y no pase lo que pasó con los Duarte o con los Padres que construyen sus presas con dinero público, en su rancho, que nadie les vigilaba su dinero".

"Moreira con 35 mil millones de pesos que desfalcó, con toda la 'cancha amplia' que tenían los gobernadores para manejar el dinero, nadie les pedía cuentas, por eso esta México como esta, aquí tenemos un caso en Baja California, donde se ha señalado de que hay miles de millones de pesos sin poderlos explicar".

"Nosotros no queremos cacería de brujas, no vamos sobre de eso, pero queremos cuentas claras, y todas las acciones buenas o malas tienen consecuencias, si haces las cosas bien las consecuencias van a ser que te van a salir muy bien, si las haces mal, las consecuencias es que te van a salir mal, entonces lo que se trata aquí es de vigilar los recursos, que es lo más importante de todo".

Al cuestionarle sobre si realizarán una investigación a mayor profundidad en el caso de los supuestos fondos desviados por el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, agregó.

"Nada más lo único que le pedimos es cooperación, nosotros humildemente actuamos y le damos el respeto y la autoridad al gobernador, pero si le pedimos que coopere con nosotros porque si vamos hacer estudios exhaustivos sobre las finanzas públicas, que eso es lo que la gente al final del día pidió el día que votaron por nosotros".

"Hay una auditoria que ha estado en proceso, no sé yo si está congelada o si está en revisión, si está viva, en su momento ya pediremos cuentas y los números y ya con nuestro equipo de finanzas analizaremos las partidas y si llegaron o no llegaron, también a los ayuntamientos", concluyó.