Acapulco fracasó en abastecerse de agua antes del huracán Otis

Tres meses antes de que el huracán Otis golpeara con fuerza el estado de Guerrero, el municipio de Acapulco intentó comprar más de tres mil 500 tinacos que serían destinados a almacenar casi cuatro millones de agua potable, con el fin de “utilizarla ante cualquier emergencia climática”, pero sólo dos empresas participaron en la licitación y ninguna cumplió con los requisitos, por lo que fue declarada desierta, según consta en la convocatoria número 41066002-002-2023.

La licitación fue lanzada en julio pasado y requería tres mil 571 piezas de tinaco tricapa para almacenar agua con capacidad de mil 100 litros cada uno, es decir, 3.9 millones de litros. Esta, según consta en la justificación de la convocatoria, “sería administrada para enfrentar cualquier emergencia climática o producida por reparaciones”.

La compra incluiría, además, válvulas y accesorios con certificación mexicana para la instalación de los tinacos, 22 mil 875 piezas de lámina de polipropileno y 11 mil 718 bultos de cemento, el cual sería utilizado para su colocación.

Aceros y Metales de Monterrey, S.A de C.V. y Comercializadora e Inmobiliaria Alter S.A de C.V., esta última con contratos de la Compañía Federal de Electricidad (CFE) en varios estados de la República, presentaron propuestas para la adjudicación de la compra, pero ninguna cumplió con la totalidad de los requisitos, por lo que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestaciones de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio decretó desierta la licitación.





La falta de agua potable en el destino turístico de Acapulco ha sido una de las consecuencias de Otis que más tensión ha provocado entre sus habitantes, alertó el Instituto Para la Economía y la Paz

“El desabasto de agua potable y alimentos, desafíos existenciales que enfrentan miles de habitantes de la costa por el paso del huracán Otis, son detonantes de conflictos”, alertó la organización con sede en Sídney, en un informe en el que examina el deterioro ambiental en 221 países y sus implicaciones para la seguridad.

El documento indica que la falta de agua potable dispara el peligro de conflictos en 18 por ciento.

Este miércoles, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que para finales de noviembre se restablecerá en su totalidad el abasto de agua potable que había en Acapulco antes de que impactara Otis en categoría 5, la más alta.





No obstante, aclaró que esto no significa que todo el puerto tendrá acceso al líquido, pues incluso antes del paso del huracán el servicio no cubría todo el municipio, aunque se trabajará en un plan de desarrollo urbano integral para ampliar este servicio.

“Se está desarrollando un plan de desarrollo urbano integral que tiene que ver con el agua. A finales de este mes vamos a tener en la red la misma agua que se tenía antes del huracán, lo cual no significa que se vaya a tener agua en todo Acapulco, porque antes del huracán no se tenía agua en todo Acapulco”, dijo el mandatario en Palacio Nacional.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Guerrero encabeza los primeros lugares a escala nacional en carencia de agua potable en los hogares, mediante la red hidráulica, y el puerto de Acapulco es el municipio con mayor número de habitantes sin acceso a agua potable a través de tubería.

Los datos de la dependencia arrojan que de los 3 millones 880 mil habitantes, un millón 338 mil personas no tienen acceso a agua potable a través de tuberías, lo que representa que 39.51 por ciento de la población carece de líquido en sus hogares.