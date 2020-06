Aeropuerto de Tijuana quiere llevarse sus utilidades a España: alcalde

Arturo González Cruz, presidente municipal de Tijuana acusó que el Grupo Aeroportuario del Pacífico que controla el Aeropuerto de Tijuana no paga impuestos y que las utilidades serán llevadas a España.

"El aeropuerto pretende no pagar nada aquí en la ciudad y llevarse las jugosas utilidades a su tierra. Eso no se vale, tienen que reflexionar sobre lo que están haciendo, están generando utilidades en Tijuana, no son un país distinto, está dentro de la ciudad y tienen que contribuir", expresó.

Luego del cierre por algunos minutos de la terminal aérea el pasado miércoles por la tarde, González Cruz reveló que la administración del aeropuerto adeuda permisos de venta de alcohol, además, el estacionamiento no podrá operar, pues no tiene autorización municipal.

“Los invitamos a que regularicen el estacionamiento, que pasen a las oficinas del ayuntamiento para que obtengan el permiso de operación y puedan operar como cualquier negocio”, comentó.

Foto: Carlos Luna | El Sol de Tijuana

El gobierno municipal seguirá con las inspecciones en el Aeropuerto. "Vamos a revisar con el jurídico las cuestiones que tenemos pendientes, no puedo descartar que habrá más inspecciones", agregó.

Por último, el primer edil indicó que el pasivo que tiene el Aeropuerto de Tijuana con el Gobierno Municipal asciende a más de 700 millones de pesos, recurso que serviría para realizar obras de bacheo y pavimentación.

“Yo no sé porque piensan que ellos son los únicos que pueden estar en la ciudad sin pagar impuestos, los tijuanenses pagamos las vialidades, luminaria que conduce a ese aeropuerto y ellos tienen que contribuir, es lo justo”, concluyó.

Cabe mencionar que en el más reciente reporte financiero de GAP, en el primer trimestre de 2020 el Aeropuerto de Tijuana tuvo ingresos 640 millones de pesos, lo que representó un incremento de 40% respecto al mismo periodo de 2019. La terminal registró una utilidad de operación por 304 millones.