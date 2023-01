Arrestan a influencer oaxaqueño por agredir a una mujer

Este fin de semana autoridades locales aseguraron al youtuber Yaotzin Nell Mejía conocido como Señor Blue tras presuntamente agredir a una mujer.

Los hechos fueron dados a conocer a través de un live de Facebook, en el que la usuaria Eli more dijo que “yo no acostumbro haces estas cosas, pero este señor está muy enfermo, no era mentira lo que decía su exesposa. Miren como me jaló, el Señor Blue es un golpeador señores”.

Durante la trasmisión la mujer asegura que el influencer la tiró al piso mientras él, quien también aparece en el video, menciona que a su vez recibió golpes por parte de la denunciante.

En el video que dura ocho minutos aproximadamente, Eli more asegura que es la segunda vez que el youtuber la agrede y, posteriormente, revela que ya había llamado a las autoridades policiales para que le brindaran apoyo.

Ante la acusación, el influencer fue detenido por una patrulla y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia, donde su novia lo denunció formalmente.

No es la primera vez que el Señor Blue es detenido por las autoridades. El 22 de noviembre pasado, fue asegurado tras rehusarse a una prueba de alcoholemia. Posteriormente fue traslado a un corralón local. El Señor Blue hizo transmisiones en vivo en lo que denunció un abuso policiaco, hasta que la mañana siguiente fue liberado por su abogado.

En esa misma ocasión, su ex pareja dio a conocer que había sido golpeada diversas ocasiones hasta romperle costillas y lastimarle el hígado. Agregó que también amenazó de muerte a familiares y amigos para que no lo denunciaran