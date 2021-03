[Video] SLP arde con múltiples incendios; reportan siniestros en altiplano y zona huasteca

Temperaturas extremas, ventarrones y una sequía severa se combinaron para crear las condiciones de siniestralidad en San Luis Potosí.

Diversas regiones de la entidad registran incendios forestales; pese a no considerarse aún estado crítico, los cuerpos de rescate están al límite de su capacidad atendiendo los llamados de auxilio de la población.

Uno de ellos en la zona del desierto, municipio de Villa de Guadalupe en sus límites con el municipio de Real de Catorce, lleva una semana activo. El informe de las autoridades es que alrededor de 300 brigadistas trabajan en la zona del siniestro pero derivado de los fuertes vientos no se ha logrado controlar, ni sofocar.

Combatientes voluntarios del altiplano potosino decidieron abandonar la lucha para atacarlo debido a la falta de apoyo institucional. En tanto, en la región huasteca se reportaron múltiples incendios forestales en los municipios de Tamasopo, El Naranjo, Ciudad Valles, Xilitla y Aquismón.

Fuego en Ciudad Valles, SLP | cortesía Bomberos

Tan sólo en Ciudad Valles se documentaron cuatro siniestros en sectores como La Pitahaya, Gustavo Garmendia, así como en terrenos a inmediaciones del ejido Plan de Ayala, o Buenos Aires. además de La Hincada.

Pero no es el único municipio de la huasteca que arde en llamas, también en Tamasopo se registraron tres siniestros; Campo Chihuahuitas Ejido Damián Carmona a causa de la quema agrícola de la caña de azúcar. Carretera Federal México 70 Ejido Los Cuates combatiendo ejido a causa de líneas eléctricas y campo Los Naranjos Ejido el Sabino se desconocen las causas.

Cortesía | Protección Civil

En el municipio de Aquismón se reportaron dos incendios menores

En cada caso, el origen es distinto, pero hay una constante en todas las historias: estaciones más calientes y secas que han hecho que las regiones estén más propenso a incendiarse.

En el municipio El Naranjo, la comunidad de El Meco está siendo afectada por un gran incendio, las flamas arrasaron hasta la parte baja de la cascada del Mirador. En Xilitla se registraron dos incendios forestales en su zona alta. Uno en la localidad de Petatillo y otro en la comunidad de Miramar.

Múltiples incendios en la Huasteca Potosina | PC

En las tareas de combate participan elementos de las Unidades Municipales de Protección Civil, trabajadores de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y brigadistas voluntarios. La tarea será más compleja al pronosticarse ventarrones. El escenario para el estado de San Luis Potosí no es nada halagüeño ya que se vaticina una prolongada temporada de calor.

Altiplano Potosino

Brigadistas abandonan combate al incendio por falta de apoyo institucional

Un número indeterminado aún de brigadiastas que se habían sumado al combate del incendio que se desató en la Sierra de Catorce el pasado 15 de marzo, decidieron ayer por la tarde abandonar su participación por falta de apoyos institucionales, dejando la situación a la deriva y se desconoce cómo vaya a evolucionar la situación.

El incendio se desató la semana anterior y para el sábado, la Dirección de Protección Civil del Estado emitió un comunicado en el que se notificaba que el siniestro había sido controlado en un 80 por ciento.

El comunicado del domingo 21 informaba: AL 80 POR CIENTO CONTROL DEL INCENDIO EN EL ALTIPLANO. La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que continúan las labores de combate del incendio en la Sierra de Villa de Guadalupe, y en un esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno, se lleva el 80 por ciento de control del mismo.

Siniestro en Altiplano Potosino | Cortesía PC Villa de Guadalupe

Sin embargo, esto fue desmentido por habitantes de las diferentes comunidades quienes dijeron que el fuego seguía activo y los habitantes del lugar y brigadistas voluntarios luchaban por controlarlo.

El lunes se emitió otro comunicado en el que se mencionaba: “La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que los fuertes vientos que se registraron desde el mediodía de este lunes, reactivaron algunos puntos del incendio localizado en la Sierra de Villa de Guadalupe, en el altiplano potosino, el cual por la mañana se encontraba controlado en un noventa por ciento.

Agregaba alrededor de 300 brigadistas del Equipo Estatal de Manejo del Fuego integrado por Sedena, Guardia Nacional, Protección Civil Estatal y municipales, de la Comisión Nacional Forestal así como de voluntarios del lugar, sin embargo, ayer por la tarde, habitantes de las comunidades subieron a las redes la información del abandono de tareas de un número indeterminado de brigadistas que decidieron bajar de la sierra.

Uno de los testimonios que se encuentra es el de: Zenit Zamora Soto, quien escribió: “Que tristeza de gobiernos solo quieren el poder y cuando el pueblo nos necesita lo abandonan desgraciadamente así es que dios proteja a todos mis familiares de allá y pues que empiecen a evacuar para que no se queden atrapados y no les pase como en el ojo de agua que por tanto humo ya no podían salir que se salgan ahorita de día para que no los agarre la tarde o noche y a no puedan y pues a pedirle a Dios que los proteja y que mande la lluvia y quite los aires y que no haya pérdidas humanas”.

Se desconoce la situación real y sólo se sabe que el incendio está fuera de control: Protección Civil de San Luis Potosí

La Coordinación Estatal de Protección Civil informo que esta mañana el incendio en la sierra de Villa de Guadalupe se reporta con un 60 por ciento de control, después de reavivamiento que tuviera el día de ayer debido a los fuertes vientos que se registraron en la zona.

Siniestro en Altiplano Potosino | Cortesía PC Villa de Guadalupe

Dio a conocer que el día de hoy se llevó a cabo una reunión en el Palacio Municipal de Villa de Guadalupe, en la cual participaron representantes de dependencias de los tres órdenes de gobierno que integran el Comité Estatal de Manejo del Fuego, en la cual se tomó la decisión de instalar el Centro de Comando de Incidentes para este incendio, en la cabecera municipal de Villa de Guadalupe.

Siniestro en Altiplano Potosino | Cortesía PC Villa de Guadalupe

Señalo que desde la madrugada de hoy se trabaja en las labores de combate vía terrestre desde tres frentes, con el objetivo de controlarlo antes posible, y por la tarde se llevará a cabo un sobrevuelo para dimensionar la extensión del incendio y establecer la estrategia a seguir en las labores de combate.

Se mantendrán vientos

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advirtió que la tarde de este 23 de marzo podrían presentarse fuertes vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, derivado de la presencia del frente frío no. 44 que se extenderá sobre el norte del territorio nacional.

Fuego Zona Cañera Huasteca | cortesía PC

Ante estas condiciones se hace un llamado a la población evitar actividades que pudieran generar más incendios forestales, tales como hacer fogatas, limpiar terrenos con fuego y arrojar colillas de cigarro a orilla de carretera.

También recomendó evitar hacer trabajos en alturas, retirar objetos que pudieran salir volando por causa del viento y reportar cualquier incidente como caída de espectaculares o cables de energía eléctrica al teléfono de emergencia 9-1-1.