Cabildo de Sabinas autorizó operación de mina siniestrada a pesar de terreno de alto riesgo

Sabinas, Coahuila.- A pesar de que el terreno en donde se ubica la mina El Pinabete está considerado de alto riesgo, el Cabildo de Sabinas autorizó que se modificara su uso para poder explotarse la minería, de acuerdo con el acta del día 5 de marzo del 2019. Hoy, en ese pozo de carbón permanecen 10 trabajadores atrapados desde el miércoles 3 de agosto pasado.

En la sesión de cabildo de ese día, los regidores y el alcalde Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal autorizaron por unanimidad modificar esa restricción, con lo que el uso de suelo pasó a ser de Industria Extractiva (IE), en respuesta a la petición del entonces dueño del predio concesionado, Héctor Omar Villarreal González.

Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, quien llegó a la presidencia municipal postulado por la coalición Partido Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y Movimiento Ciudadano, es identificado como empresario del carbón.

Fue precisamente el presidente municipal quien aceptó el trato propuesto por Héctor Omar Villarreal González, quien donó un terreno, sin escrituras e irregular, a cambio de la autorización del Cabildo.

Al tomar la palabra, el alcalde comentó que “hay que hacer hincapié con Héctor Omar Villarreal González, él tiene unos terrenos en Agujita y no va afectar el área, él va hacer una mina subterránea como están en Las Conchas que están funcionando; dicho terreno que está en los límites del impacto ambiental que nos está afectando porque va hacer la extracción de mineral subterráneo y a cambio de esto él donó una vez un terreno que no está regularizado por una firma porque no se entendió con los gobernadores de apellido Moreira. Y quiere se condicione, pero que primero firme las escrituras para poder hacer bien las cosas y no afecta el impacto ambiental (sic.)”.

Por su parte, la regidora Graciela González Vélez preguntó en esa sesión de Cabildo que “si la persona tiene permiso aprobado por el impacto ambiental y que si la concesión con la que el cuenta está a nombre de esa persona”, a lo que le respondieron que sí.

Además del alcalde, también “empujaron” el tema y avalaron cambiar el uso de suelo la síndico por mayoría Karina González Garza y nueve regidores: Pedro Armando Pérez, Claudia Andrade Bernal, Juan Francisco Arriaga, Miriam Salas de la Rosa, Gerardo Gutiérrez Rangel, Elizabeth de Hoyos Yutani, Guadalupe Villanueva Avilés, Juan Jaime Ayala y Mirna Barraza Carrillo.

También lo aprobaron la síndico por minoría María del Carmen Campos y los regidores Edith Maldonado González, Pedro Aguirre Cárdenas y Raúl Hernández Almaraz, del PRI, así como Elida de Jesús Aguirre, de Morena; Graciela González Vélez, del partido local Socialdemócrata Independiente, y el secretario del Ayuntamiento, Hidalgo Neaves Cura, del PAN.

Avalan irregularidades

El acta de Cabildo precisa que Héctor Omar Villarreal González construiría una mina subterránea en un terreno catalogado como de alto riesgo y a cambio donaría un predio que no contaba con escrituras.

Aun y con esas irregularidades, el Cabildo aprobó el cambio de uso de suelo y se regularizara el terreno donado, y se “protegieron” con la creación de una comisión para el “desarrollo extremo” de los trabajos de esta mina.

Con estas bases, el Cabildo modificó la utilidad del terreno para que dejara de ser una zona de alto riesgo y adecuarla para la explotación minera subterránea.

Fue el director de Obras Públicas municipales, Alejandro Mendoza Quintanilla, quien emitió el oficio número OP/94, dirigido al secretario del ayuntamiento, en el que le informa que “en referencia a la solicitud de cambio de suelo (sic) presentada por la Cía. Minera el Pinabete S.A. de C.V., referente a un predio ubicado al noroeste de Sabinas Coahuila, el cual cuenta actualmente con uso de suelo asignado en el Plan Rector vigente como ZR (Zona de Riesgo) y una superficie de 5 hectáreas, le informo que esta dirección, posterior a revisar detalles y una vez puesto a consideración y aprobado por unanimidad por el Consejo de Desarrollo Urbano, no ve inconveniente en validar a favor la solicitud de cambio de uso de suelo del vigente al de Industria Extractiva (IE)”.

Crean empresa y la venden

El 27 de marzo del 2012, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 2061-5, en el que se acredita la constitución de la Compañía Minera el Pinabete, S.A. de C.V, se inscribió en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.

En dicho documento figuran dos socios de la empresa: Héctor Omar Villarreal González y su hijo Héctor Omar Villarreal Beltrán, cada uno con 25 acciones con un valor de mil pesos cada una.

Y el 10 de enero del 2019, antes de que se solicitara el cambio de uso de suelo al Gobierno Municipal, se formalizó la venta de la mina El Pinabete a Luis Rafael García Luna Acuña, con el traspaso de acciones y salida de la sociedad de Villarreal González y Villarreal Beltrán, y todas las acciones quedaron a su nombre, conforme la asamblea realizada el 18 de noviembre del 2018. De la venta dio fe pública el notario José Luis Cárdenas Dávila.

Luis Rafael García Luna Acuña es el actual dueño de la mina El Pinabete, según consta en los registros de la Secretaría de Economía.

Nota publicada en El Sol de la Laguna