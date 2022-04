Caso Debanhi: todo lo que se sabe sobre su desaparición en NL

Desde el pasado fin de semana el nombre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa comenzó a rondar en las redes sociales junto con una imagen de la joven de pie a mitad de una vialidad de Escobedo, Nuevo León, pues esta es la última fotografía e información que se tienen de la chica desde entonces y hasta ahora no se sabe cuál es su paradero, ¿pero qué se sabe en torno al caso?

Fue el pasado viernes 8 de abril cuando Debanhi acudió con un par de amigas a una fiesta en la colonia Nueva Castilla del mencionado municipio, pero de acuerdo con versiones de algunos testigos, tras tener algunos conflictos con ella, las jóvenes decidieron volver a su casa, mientras que a ella le enviaron un transporte de plataforma, con lo que llamaron “una persona de confianza”.

De nueva cuenta Susana tuvo un conflicto y tras un desacuerdo con el conductor, la propia joven decidió bajarse en plena carretera a Laredo, en el kilómetro 15.5, lugar donde fue tomada a las 5 de la mañana del sábado 9 de abril y por el propio chofer, la fotografía que circula en redes sociales y que fue tomada con la finalidad de ser enviada a sus amigas para deslindarse en caso de cualquier problema.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por las autoridades, Debanhi vestía una blusa de tirantes blanca, falda oscura y tenis de bota tipo Convers, color negro, en cuanto a sus características físicas se trata de una mujer de complexión delgada, tez blanca y cabello castaño, claro, lacio y largo con una cicatriz en la barbilla y en la mano derecha, además de que usa brackets.

FAMILIA DENUNCIA DESAPARICIÓN DE DEBANHI SUSANA Y DETIENEN A PRESUNTO RESPONSABLE

Tras cerciorarse que la joven se encontraba desaparecida, su familia levantó la denuncia correspondiente ante las autoridades de Nuevo León, además de iniciar una exhaustiva búsqueda a la que se han sumado amigos, vecinos y voluntarios.

En tanto que el pasado 12 de abril la Fiscalía General de aquel estado confirmó la detención de Jesús "N" en la colonia Pilares del municipio de Salinas Victoria, por su probable responsabilidad en la desaparición de Debanhi; el señalado es un hombre de 47 años que según habitantes de esta localidad, cuenta con antecedentes de acoso e intento de rapto a mujeres, además de ser detenido en posesión de drogas.

Por su parte, los padres de la joven acusan a las autoridades del estado del norte por la dilación en dar con el paradero de su hija, incluso Claudia Muñiz, integrante de la Asamblea Feminista de Nuevo León, exigió la renuncia de los fiscales, pues afirma que no dan resultados a este tipo de sucesos en la región.

Cabe señalar que con la desaparición de Debanhi Susana, suman en el primer trimestre del 2022 por lo menos 18 mujeres sin localizar en Nuevo León.

Publicada originalmente en El Sol de Puebla